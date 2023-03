Startup oxfordského vědce Václava Potěšila získal stovky milionů na odhalení rakoviny pomocí AI | e15.cz

Startup Optellum vyvíjí nástroj na bázi umělé inteligence (AI), který dokáže na tomografickém snímku plic rozpoznat rakovinu plic v raném stadiu. „Rakovina plic je stále největší nevyřešený problém v onkologii, zemře na ni až 90 procent pacientů do pěti let od diagnózy,“ vysvětluje Potěšil, který má akademické zkušenosti z brněnského Vysokého učení technického, univerzit v Cambridge nebo Oxfordu.

Optellum získalo na další rozvoj 14 milionů dolarů, tedy přes 300 milionů korun, které Potěšil a jeho kolegové využijí na další vývoj a k navazování partnerství se zdravotnickými giganty, díky nimž se oxfordský startup dostane k pacientům. V současné době má Optellum navázanou spolupráci s 20 nemocnicemi zejména ve Velké Británii a ve Spojených státech, kde startup disponuje povolením od regulátorů.

„Jsme jedna z mála AI firem, jejíž software začaly proplácet americké pojišťovny, v tom ohledu jsme v elitním klubu. To z nás dělá velmi atraktivní startup, celá řada velkých firem s námi chce spolupracovat, protože máme něco, co nikdo jiný nemůže komerčně dodat,“ vysvětluje Potěšil. Potenciálně tak Optellum může být zajímavým akvizičním cílem pro velké farmaceutické giganty. „Každopádně je klíčové, abychom byli v situaci, kdy nás někdo koupí, a nikoliv v pozici, že my musíme prodat společnost,“ říká Potěšil s tím, že díky získané investici může Optellum bez problému fungovat až dva roky. Proto s případným prodejem či vstupem na burzu britský startup nespěchá.

Firma Optellum by dále chtěla směřovat k posílení cílené léčby. „Vize našich partnerů je, abychom během jedné epizody anestezie udělali biopsii k potvrzení nádoru a případně pacienta hned operovali,“ nastiňuje vědec. „Pro úspěšnost takového případu je ale klíčová volba pacientů. Použití systému našeho typu pomůže s vysokou pravděpodobností zjistit, kdo je správná volba, a rozšířit okruh pacientů, které je možné léčit od nejranějších stadií,“ doufá Potěšil.

Zároveň rakovina plic nemusí být v budoucnu jediný zdravotní problém, na jehož diagnóze a léčbě by se Optellum podílel. „Může se to rozšířit i na podobné druhy rakovin nebo i jiná onemocnění. Tedy odhalovat potíže ještě předtím, než je pacient ucítí,“ předpovídá český akademik a startupista, který před posledním investičním kolem držel ve firmě největší podíl.

Zdravotnictví je jedním z oborů, které stále čeká na výraznou digitalizaci, proto může být do budoucna zajímavým oborem i pro investory. To potvrzuje i Marek Moravec z fondu Nation1. „Obecně v digitalizaci zdravotnictví vidíme obří smysl a potenciál do budoucna,“ říká. Dokazuje to také počin dalšího českého podnikatele ve Velké Británii, Marka Sachy, který byl u založení startup Cera. Ten je nyní jedním z největších poskytovatelů pečovatelské péče na britských ostrovech.