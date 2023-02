Policie vyšetřuje Pražský inovační institut kvůli veřejným zakázkám | e15.cz

S existenčními problémy se Pražský inovační institut (Pii) snaží vypořádat už od svého založení. Vznikl před třemi lety s cílem podporovat inovace a jejich rozvoj v Praze, již krátce poté byl však ze strany tehdejší opozice, kterou v té době představovalo hnutí ANO a ODS, kritizován jako neúspěšný projekt s netransparentním hospodařením. „Chovali se jako opilí námořníci, nerespektovali skoro žádná pravidla ohledně zadávání veřejných zakázek, při utrácení veřejných prostředků se nechovali s péči řádného hospodáře,“ tvrdil tehdy bývalý člen dozorčí rady za ODS Jakub Stárek.

Následně si vedení magistrátu nechalo vypracovat dvě auditní zprávy, které potíže s financemi potvrdily. Organizace měla problémy s transparentním fungováním a dodržováním zákonů o zadávání veřejných zakázek, což deníku E15 potvrdily i členové správní rady institutu. „Problém byl například ve zveřejňování smluv, ve veřejných zakázkách, ale i v takových formálních věcech, jako je způsob předkládání návrhů pro správní a dozorčí radu nebo příprava materiálů pro jednání města,“ popsal problémy Pii předseda správní rady za TOP 09 Ivo Denemark.

To vyústilo v odchod tehdejšího šéfa institutu Bohumila Kartouse, pražští politici podmínili udělení provozní dotace právě jeho koncem. Pii pak dostal potřebné finance na další provoz. Celkově Pražský inovační institut hospodařil se značnými prostředky, které pocházely zejména z evropských dotací. Podle informací bývalého pirátského radního Víta Šimrala, do jehož gesce Pii spadal, institut disponoval rozpočtem ve výši 180 milionů korun.

Posléze kvůli zjištěním o netransparentním hospodaření, na které upozornily zmíněné audity, podala neznámá osoba trestní oznámení. O něm na Facebooku informovala organizace Zdravé forum režiséra a spisovatele Jana Tománka, které vzniklo na protest proti vládním opatřením v době pandemie koronaviru. Tománek odmítá, že by oznámení podal on, prý byl o něm pouze informován prostřednictvím e-mailu.

Sám Tománek nyní na sociální síti informoval, že se věcí začal zabývat Evropský veřejný žalobce ve spolupráci s českou NCOZ. Evropský žalobce je stále poměrně nová unijní instituce, která začala fungovat teprve v roce 2020. Jejím úkolem je zabývat se případy, kdy dochází k porušení zákonů ve spojitosti s financemi z Evropské unie.

Redakci E15 se podařilo spojit se s údajným anonymní podatelem po e-mailu. „Informace z vašeho článku byly zcela zásadní pro podání trestního oznámení a tvořily jeho skutkové jádro. Na základě shora uvedeného a následného prověření rozhodných skutečností nařídila evropská žalobkyně českým orgánům zahájit trestní řízení ve věci,” uvedl člověk, který o sobě tvrdí, že trestní oznámení podal.

Orgány mají prověřovat tři konkrétní paragrafy, domnívají se, že v Pii došlo k poškození finančních zájmů EU, k dotačnímu podvodu a k porušení pravidel hospodářské soutěže.

NCOZ ani EPPO nepotvrdily, zda zahájily kroky vůči Pii. „Mohu pouze v obecné rovině uvést, že náš útvar (NCOZ) zpravidla nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá či naopak nezabývá,” odepsal mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejným způsobem reagovalo i tiskové oddělení EPPO.

Deníku E15 se ovšem podařilo ověřit informaci od druhého nezávislého zdroje z pražského magistrátu. „NCOZ si od magistrátu vyžádala podklady k Pražskému inovačnímu institutu, vyšetřování bylo spuštěno na základě auditu,” potvrdil zdroj. „Je veřejným tajemstvím, že Pii v podstatě neměl účetnictví a to je u městské organizace o 70 lidech a s rozpočtem ve výši desítek milionů velký problém,” uvedl dobře informovaný zdroj z pražského magistrátu, který si přál zůstat v anonymitě.

Bohumil Kartous, který vedl organizaci v dotčeném období, jakoukoliv vinu odmítá. „Nebyl jsem z ničeho obviněn, nebyl jsem dosud ani požádán o podání vysvětlení ani žádnou další součinnost. Ani to nepředpokládám, nicméně jsem plně a s čistým svědomím k dispozici, bude-li třeba,” uvedl na dotaz E15.

Vedení Pii ani členové dozorčí a správní rady také zatím o vyšetřování neví. „Nemám žádné dokumenty týkající se zmiňovaného řízení k dispozici a hlavně mne ani Pii dosud nekontaktovaly žádné odpovědné orgány,” uvedl nynější šéf Pii Tomáš Lapáček, který vedení institutu přebral po odchodu Kartouse. „V tuto chvíli nemám žádné informace o tom, že by české či evropské orgány oslovily někoho, aby se k tomu vyjádřil. Předpokládám, že minimálně členové dozorčí rady by tuto informaci měli. Ale nevylučuje to, že orgány nekonají nebo nebudou konat,” říká Ivo Denemark ze správní rady.