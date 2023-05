Stranger Things nebo Odloučení jsou první oběti stávky scénáristů | e15.cz

Retro mysteriózní Stranger Things nebo dystopie z pracovního prostředí Odloučení. To jsou příklady seriálů, kterých se dotkne stávka sdružení amerických scenáristů Writers Guild of America (WGA). Pozastavit museli filmaři i produkci nového pokračování Hry o trůny A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, druhé série Rodu Draka se ale stávka nedotkne. Autoři scénářů vstupují s protesty do druhého týdne, minulá stávka trvala sto dnů a přinesla Hollywoodu ztrátu zhruba dvě miliardy dolarů.