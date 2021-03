Streamovací služby prolomily rekordní hranici miliardy předplatných | E15.cz

Celkové tržby v segmentu streamovacích platforem dosáhly 61,8 miliardy dolarů, jak ukazuje studie neziskové organizace Motion Picture Association. Meziročně to představuje nárůst o 14,6 miliardy dolarů. Filmový průmysl tak díky onlinovým platformám nepřišel o veškeré výdělky. I tak ale kvůli zavřeným kinosálům zaznamenal meziroční pokles tržeb o téměř osmnáct miliard dolarů.

Dominantním hráčem mezi VOD (video on demand) platformami je americký Netflix, který loni upevnil svoje postavení. Počet jeho předplatitelů přesáhl 200 milionů.

Loni mu však vyrostl vážný konkurent v podobě Disney+, streamovací platformy, která od produkční společnosti během prvního roku existence nasbírala kolem sta milionů odběratelů. Mezi další poskytovatele on-line obsahu patří Amazon Prime, Apple TV, Peacock nebo Hulu. Dohromady on-line platformy nashromáždily 1,1 miliardy předplatných.

Podíl amerických domácností využívající VOD služby záhy převýší počet těch, které si předplácejí kabelovou televizi, jak vyplývá z veřejně dostupných dat. Americký trh tak bude brzy plně nasycen, a proto se platformy musejí soustředit i na další trhy, například na Evropu, Latinskou Ameriku nebo na jižní Asii.

Například do Číny mají streamovací platformy dveře zavřené, v Indii překvapivě vede Disney+. „Indie představuje velké bitevní pole mezi Disney+, Amazonem a Netflixem. Dosud na něm vítězí Disney+, vyhrává díky ceně a široké nabídce,“ říká Tomáš Vyskočil, zakladatel portálu Filmtoro.cz. Právě nové trhy budou v dalších závodech klíčové pro globální úspěch.

Až do letošního roku rostl trh videoplatforem souběžně se zvyšujícími se tržbami kinosálů. Dlouhodobě přitom klesají tržby z prodejů fyzických nosičů typu DVD či Blue Ray. Kinosály však letos byly kvůli pandemii většinu roku zavřené, a tak jejich tržby celosvětově spadly ze 42 miliard dolarů v roce 2019 na loňských 12 miliard dolarů. Ředitel Motion Picture Association Charles Rivkin však věří, že se kina výrazně oživí. „Jsem si jistý, že kinosály čeká v nadcházejících měsících úspěšné období,“ uvedl v předmluvě letošního reportu.

Stejného názoru je Vyskočil. „Kina se určitě vzpamatují, i když asi ne na sto procent stavu před pandemií,“ věří zakladatel portálu Filmtoro.cz. Česká kina utrpěla podobné ztráty jako v zahraničí, v roce 2019 jejich tržby přesáhly 2,6 miliardy korun, loni to bylo pouze 906 milionů korun, uvádí Český statistický úřad.

Prosperitu kinosálů ohrožuje i nová praktika hollywoodských producentů, kteří plánují některé filmové tituly uvést pouze prostřednictvím streamovacích platforem. „Sice nebudou mít exkluzivní premiéry pro všechny hollywoodské filmy, ale pro většinu ano,“ říká Vyskočil. „Třeba české filmy se téhle exkluzivity u nás rozhodně jen tak nevzdají,“ domnívá se.

I v České republice rostl počet uživatelů využívající VOD platformy. V případě Netflixu by to podle Vyskočilových odhadů mohlo být až 250 tisíc předplatitelů a HBO GO by mohl mít 100 až 150 tisíc diváků. Vedle amerických platforem existují i tuzemské, jako jsou Aerovod, DaFilms nebo videotéky televizních kanálů. Za loňský rok se podle údajů Českého statistického úřadu počet předplatitelů ztrojnásobil. Nově tak některou ze streamovacích služeb využívá přes deset procent Čechů starších šestnácti let.

I tak je to podle Vyskočila vysoké číslo. „Češi jsou spíše zvyklí konzumovat jakýkoli obsah zdarma i ve srovnání s jinými zeměmi střední a východní Evropy,“ říká. V Česku je tak nadále prostor pro zvyšování počtu předplatitelů. V průběhu letošního roku vstoupí na trh další dvě streamovací platformy: Paramount a Disney+. Změny čekají i HBO GO, který se transformuje na HBO MAX, k čemuž se váže i širší nabídka obsahu.