Staňte se na chvíli novinářem a vyhrajte s INFO.CZ zajímavé ceny | E15.cz

Zúčastněte se novinářské soutěže, kterou vyhlašují Vyšší odborná škola publicistiky a názorový web INFO.CZ. Její téma zní: Co změní covid? Všichni se na názor ptají vašich učitelů nebo rodičů. My se ptáme vás! Staňte se novináři a napište, co covid změní.