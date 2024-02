Taťána le Moigne po osmnácti letech končí v čele českého Googlu

Ředitelka české pobočky americké firmy Google Taťána le Moigne po 18 letech odchází z funkce. Řekla to HN.cz . Práci podle serveru ukončila dohodou.

Le Moigne uvedla, že zatím neuvažuje o jiném místě. V čele Googlu v Česku byla od vzniku pobočky v roce 2006 a vedla i pobočky na Slovensku, v Rumunsku a Maďarsku.

VIDEO: Ředitelka české pobočky Googlu o tom, jak se změní svět za 10 let • Reflex.cz

„Jsem šťastná za těch 18 let. Byla to fantastická profesní zkušenost. Google je skvělá firma, které vždycky budu držet palce,“ řekla HN.cz. Další plány ohledně práce v současnosti nemá. „Teď si vezmu oddechový čas a nechám to celé v sobě doběhnout. Hodně se těším na prázdný kalendář. Věřím, že další věci zase přijdou ve správný čas,“ uvedla.