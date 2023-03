Tažení proti TikToku se šíří Evropskou unií | e15.cz

Evropským vládám postupně dochází, že Facebook byl proti TikToku jen bezpečnostní banalitou. Americká sociální síť svého času očividně představovala Pandořinu skříňku, kterou patrně nikdo nekontroloval. Ukazuje se však, že riziko plynoucí z čínské aplikace je mnohem vyšší.

Zřejmě největší problém TikToku spočívá v tom, že nikdo v podstatě neví, jak funguje. Tím, že sociální síť dlouhé roky vyrůstala v ústraní a hlavní pozornost poutaly spíše západní platformy, jako jsou Facebook, Youtube nebo Twitter, se na TikToku dařilo zcela jinému obsahu, který kvůli povaze samotné aplikace nebyl ani příliš zmapovaný. Na rozdíl od domácí Číny, která fungování sociální sítě značně omezila, se tak na Západě prostřednictvím TikToku mohl šířit jakýkoli obsah. Díky pokročilým algoritmům, které dokážou velmi dobře číst zájmy jednotlivých uživatelů, cílil velmi přesně na náchylné uživatele.

A tak se stalo, že sociální síť ze země s autoritářským režimem pronikla do miliardy zařízení mladých západních uživatelů. Míru bezpečnostního rizika si západní státy začaly uvědomovat pozdě, jiné země se vzpamatovaly mnohem rychleji. Například Indie TikTok plošně zakázala v roce 2020. Postupně se probouzely i Spojené státy, které ještě za Donalda Trumpa téměř dotlačily čínskou mateřskou společnost ByteDance k tomu, aby americkou dceřinou společnost prodala některé z místních společností.

I poté co se k moci dostali demokraté, politická reprezentace navázala na tvrdý Trumpův přístup a pokračuje v tlaku na TikTok. Potvrzují to i rozhodnutí o zákazu TikToku na vládních zařízeních. Zároveň pokračují debaty, zda by USA neměly TikTok kompletně zakázat. Minulý týden kongresmani například potvrdili, že prezident Joe Biden má pravomoc nařídit zákaz čínské sociální sítě.

Tlak ovšem stoupá i v Evropě. Jak upozornil server Politico, přibývá členských států EU, které zavedly či uvažují o zavedení podobných restrikcí jako Spojené státy. Plošný zákaz také v posledních týdnech oznámily instituce EU. Obavy z toho, co se děje s osobním údaji západních uživatelů na čínských serverech, tak rostou. Jak se zachovají české instituce, není zatím známo. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na otázky deníku E15 týkající se TikToku i přes opakované žádosti ani po několika týdnech neodpověděl.

České orgány by se přitom měly rychle rozhodnout, jak zareagují. Ukazuje se, že strach ze zneužití dat nemusí být lichý. Ke konci loňského roku vyšlo najevo, že minimálně ve dvou případech zaměstnanci ByteDance sledovali pohyb západních novinářů právě díky přístupu k datům TikToku. To však může být jen špička ledovce, čínský původ sociální sítě značně ztěžuje možnost evropských či amerických novinářů přijít s dalšími odhaleními podobným způsobem, jakým informovali o vnitřních procesech a dění ve Facebooku.

Obsah TikToku přitom v posledních letech nabývá na šíři. A co je důležitější, na čínskou sociální síť se přemístila po letech vyčkávání i některé média či účty, které zpravodajské články přetvářejí do stravitelné podoby vhodné pro prostředí TikToku. Z platformy, na níž zpočátku byly primárně bizarní tanečky, se tak stává nezanedbatelně důležitý zdroj informací. V teoretické rovině tak Čína rozhoduje o tom, jaké zprávy se dostanou k západním uživatelům. To v době, kdy se mění a zostřuje geopolitické klima, může být velký problém.