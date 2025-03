Značná část mediální pozornosti se od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu věnovala tomu, jak miliardáři Elonu Muskovi škodí jeho nezanedbatelná role v republikánově administrativě. Musk nyní upevňuje svou moc ve Washingtonu, kde stojí v čele takzvaného úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) zřízeného Trumpem s cílem seškrtat náklady federálního rozpočtu. Miliardář se zároveň stále více vměšuje i do zahraničních záležitostí. Automobilce Tesla kvůli tomu klesají prodeje, cena jejích akcií se propadá a zklamaní zákazníci litují, že si Muskův elektromobil pořídili. I když Tesla trpí, zásadní příběh Muskova podnikání se zatím píše někde jinde. Společnost, která je v současnosti Muskovým nejcennějším aktivem, je připravena shrábnout miliardy dolarů z vládních zakázek .

SpaceX těží z politiky současné Trumpovy administrativy, která upřednostňuje najímání komerčních dodavatelů vesmírných technologií pro vše od komunikačních systémů až po výrobu satelitů, což jsou oblasti, v nichž firma nyní dominuje.

Společnost se už před návratem Trumpa do Bílého domu vypracovala na jednoho z největších federálních dodavatelů, který si na fiskální rok 2024 zajistil vládní závazky ve výši 3,8 miliardy dolarů rozložené do 344 různých smluv. Díky Trumpovi příjmy společnosti ještě mnohonásobně vzrostou. Firma usiluje o zakázky od Pentagonu, Federálního úřadu pro letectví (FAA), Federální komise pro spoje (FCC) i amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), do jejichž vedení Trump postupně jmenuje své spojence.

SpaceX chce využít Pentagon i vládní agentury

Na americkém ministerstvu obrany je nyní SpaceX vyzdvihována jako šikovný způsob, jak by Pentagon mohl rychle přepravovat vojenský náklad po celém světě. Ministerstvo obchodu se mezitím rozhodlo rozšířit širokopásmovu infrastrukturu, což je zakázka v hodnotě 42 miliard dolarů, z níž byl Starlink během éry Trumpova předchůdce Joea Bidena vyloučen. Bidenova administrativa se rozhodla upřednostnit systémy, které připojují domácnosti přímo k internetovým sítím, před satelitními systémy, jako je Starlink. Nyní je ale služba, která patří pod SpaceX, považována za plně způsobilou, aby se projektu účastnila.

Federální komise pro spoje (FCC) má svůj vlastní, menší grantový program, který rovněž rozděluje finanční prostředky na poskytování širokopásmového připojení v nedostatečně obsluhovaných částech Spojených států. Starlink měl původně získat téměř jednu miliardu dolarů, než FCC koncem roku 2023 nabídku stáhla s tím, že služba nesplňuje požadavky agentury. Šéfem agentury se ale nyní stal Trumpův i Muskův spojenec Brendan Carr, který chce rozhodnutí zvrátit a tyto prostředky Starlinku opět nabídnout. FCC také tento měsíc pod vedením Carra schválila žádost Starlinku, aby jeho satelity mohly poskytovat služby pro chytré telefony přímo z oběžné dráhy.

NASA mezitím čelí silnému tlaku, aby svou pozornost zaměřil na Mars a umožnil SpaceX usilovat o federální zakázky na dopravu prvních lidí na tuto vzdálenou planetu. Aby toho nebylo málo, FAA a Pentagon současně začaly schvalovat nejméně čtyři nevyřízené žádosti SpaceX o vybudování nových raketových startovacích ramp nebo o častější starty z federálních kosmodromů na Floridě a v Kalifornii. FAA dala zelenou první z těchto dohod, která více než zdvojnásobuje roční počet startů rakety Falcon 9 společnosti SpaceX povolených na vesmírném středicku Cape Canaveral na Floridě na 120.

Ještě větší impuls pro SpaceX by mohl být systém protiraketové obrany nazvaný Golden Dome, v jehož rámci Trump nařídil Pentagonu, aby rychle vymyslel, jak sestřelovat jaderné střely i hypersonické rakety mířící na Spojené státy. Úsilí o vyvinutí takového systému by podle odhadů mohlo vyjít na zhruba 100 miliard dolarů ročně a podle expertů je téměř jisté, že SpaceX téměř jistě získá podíl na této lukrativní zakázce.

V čele NASA stanou lidé napojení na Muska

Trump chce navíc do vedení NASA dosadit miliardáře Jareda Isaacmana, který v minulosti SpaceX zaplatil stovky milionů dolarů za to, že s ní dvakrát letěl do vesmíru. Jeho společnost Shift4 Payments také dříve držela podíl ve SpaceX, který Isaacmanovi vydělal 25 milionů dolarů. Vedoucím poradcem NASA se navíc stal Michael Altenhofen, který dlouho pracoval pro SpaceX. Hrozí tak, že vedení NASA ovládnou lidé, kteří mají na Muska silné vazby a přihrají mu další zakázky. Národní úřad pro letectví a vesmír dosud zaplatil SpaceX víc než Pentagon - celkem 13 miliard dolarů za posledních 10 let. NASA si SpaceX najímá k dopravě nákladu a astronautů na oběžnou dráhu nebo k vysílání největších a nejdražších sond NASA do vesmíru.

Další zdroj příjmů by pro SpaceX mohla představovat FAA. Americký ministr dopravy Sean Duffy požádal po lednové srážce vrtulníku s dopravním letadlem o pomoc Muska. Federální úřad pro letectví, který se snaží modernizovat své systémy řízení letového provozu a meteorologických dat, podle Duffyho nutně potřebuje posílit technické know-how, s čímž mu může pomoci právě SpaceX. Jeden ze zaměstnanců Muskovy společnosti, který nyní dočasně pracuje i pro FAA, se pochlubil na sociální síti X, že nyní zabudovává satelity Starlink do systémů, které pilotům posílají údaje o počasí. SpaceX by díky tomu v budoucnu měla získat další federální zakázky, včetně těch na údržbu těchto sytémů. Satelitní antény Starlinku od té doby už instaloval i Bílý dům.

SpaceX se rýsují obří zakázky za miliardy dolarů od několika ministerstev i vládních agentur. Společnost je v soukromém vlastnictví, ale časopis Forbes nedávno odhadl, že Muskův podíl ve společnosti má hodnotu 147 miliard dolarů, což je více než jeho podíl ve společnosti Tesla.