Trump zakázal osm čínských aplikací, včetně Alipay nebo WeChatu. Otázka je, co na to soudy | E15.cz

Nové nařízení zakazuje transakce se službami Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay a WPS Office. Ty podle prohlášení Bílého domu představují riziko pro národní bezpečnost z důvodu možného nuceného předání dat amerických uživatelů čínským úřadům.

Zákaz má nabýt platnosti do 45 dnů. Zda k tomu opravdu dojde ovšem není jisté. Soudy totiž mohou prezidentovo nařízení pozastavit či rovnou zrušit. To se stalo již v minulém roce, kdy Donald Trump vydal příkazy zakazující aplikace WeChat a TikTok. Soudy však jeho rozhodnutí zvrátily.

Jisté ale je, že Trumpovy kroky tak jako tak dál podněcují napětí mezi Čínou a Spojenými státy. „Řada amerických technologických společností s čínskými aplikacemi obchoduje nebo je využívá při expanzi na lukrativní čínský trh,“ říká Jaroslav Menčík z advokátní kanceláře Mavericks zaměřující se na IT právo a nové technologie. „Znemožnění těchto obchodních aktivit by v kombinaci s případnou čínskou odvetou mohlo znamenat pro dotčené americké korporace velké ztráty,“ dodává.

V minulosti se dokonce některé americké korporace se zájmy v Číně proti podobným opatřením aktivně vymezovaly. Trumpovu politiku v této oblasti kritizovaly například Ford, Disney nebo Apple.

Patrně nejznámější z nyní dotčených služeb je WeChat a jeho platební nástroje. Aplikace kombinuje prvky sociální sítě, textové i hlasové komunikace a právě mobilních plateb. Celosvětově ji používá přes miliarda uživatelů. Další více rozšířenou aplikací je Alipay. Ta je vlastněna společností Ant Group miliardáře Jacka Ma. Ten se již přes dva měsíce neukázal na veřejnosti poté, co se dostal do konfliktu s komunistickými úřady. Na to tehdy reagovaly akcie jeho další firmy Alibaba Group poklesem o více než 20 procent.

Po aktuálním nařízení amerického prezidenta klesly akcie Alibaby na newyorské burze o zhruba tři procenta. Například akcií Tencentu se událost nedotkla, mírně posilovaly.