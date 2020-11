Trump chystá nové protičínské sankce. Zákaz TikToku se opět odkládá | E15.cz

Ačkoli Trump stále oficiálně neuznal volební porážku a ve Spojených státech kvůli tomu panuje podivné prezidentské schizma, některá jeho nedávná rozhodnutí napovídají, že se na odchod z Oválné pracovny začíná přece jen pomalu připravovat. A jedním z posledních Trumpových kroků ve funkci bude další vyhrocení obchodní války s druhou největší ekonomikou světa.

Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem zůstávají silně napjaté i po Trumpově prohře v prezidentských volbách. Čínská vláda zjevně vyčkává, jakým směrem se současné bezprecedentní dění v Americe vyvine, o čemž svědčí i skutečnost, že Bidenovi pogratulovala k vítězství teprve v pátek, téměř o týden později než většina světových lídrů.

„Pokud Peking neotočí kurs a nezačne se chovat jako zodpovědný hráč na mezinárodní scéně, pro budoucí americké prezidenty bude zrušení historických činů prezidenta Trumpa politickou sebevraždou,“ uvedl John Ullyot, mluvčí Národní bezpečnostní rady USA.

Trumpova administrativa podle Bloombergu chystá nové hospodářské sankce proti čínským společnostem a předním členům vládní Komunistické strany. Jejich cílem je především ochránit americké technologie před zneužitím čínskou armádou.

Trump chce rovněž tvrdě zakročit vůči institucím, které umožňují porušování lidských práv obyvatel Hongkongu. Zatím ale nezveřejnil, kterých organizací a osob by se to týkalo. Na základě mínění Eda Millse, analytika americké investiční banky Raymond James Financial, to nicméně budou „exekutivní příkazy, které bude těžké zrušit“.

Trumpův nástupce Joe Biden se ke zprávě odmítl vyjádřit. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien v pondělí varoval, že konfrontace přinese oběma stranám pouze ztráty a „jedinou správnou cestou vpřed je spolupráce“.

Vláda prezidenta Trumpa už minulý čtvrtek zakázala americkým investorům prodávat a nakupovat akcie 31 čínských firem, které mají podle Pentagonu vazby na čínský vojenský sektor. Jsou to například telekomunikační gigant Huawei, letecká společnost AVIC, energetická korporace CGN, výrobce informačních technologií Inspur Group nebo chemický konglomerát Sinochem.

Na černé listině je i společnost Hikvision, jeden z největších výrobců kamerových systémů na světě. Tato firma se proti Trumpovým restrikcím ostře ohradila s tím, že „není čínskou vojenskou společností“.

Akcie většiny zmiňovaných korporací se sice neobchodují na amerických burzách, jejich tituly však lze zpravidla nakoupit na akciových trzích mimo území pevninské Číny, kde jsou dostupné americkým investorům. Současní majitelé těchto akcií dostali lhůtu do 11. listopadu 2021, aby se jich zbavili.

Čínská aplikace TikTok, kterou se Trump také dlouhodobě snaží zakázat, naproti tomu dostala novou šanci prodat své americké operace domácím firmám Oracle a Walmart. Čínský majitel TikToku ByteDance nestihl převod uskutečnit v požadovaném termínu do minulého čtvrtka. Trumpův kabinet však v pátek ráno nečekaně odsunul deadline o dalších patnáct dní, tedy do 27. listopadu.

Spor kolem oblíbené sociální sítě, jež má jenom ve Spojených státech sto milionů uživatelů, tak zůstává nevyřešen. ByteDance ovšem alespoň získal čas promyslet další postup.