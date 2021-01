Čínský miliardář Jack Ma zmizel. Internet spekuluje o jeho osudu | E15.cz

Jack Ma upadl ve své mateřské zemi v nemilost krátce po proslovu na říjnovém podnikatelském summitu v Šanghaji, v němž zkritizoval čínské regulační orgány. Ty podle něj svými omezeními brzdí technologické inovace. Od té doby se po šestapadesátiletém zakladateli Alibaby slehla zem. Západní média si nyní povšimla, že se Ma neobjeví ani v nové, dosud neodvysílané epizodě afrického televizního pořadu Africa's Business Heroes (Afričtí hrdinové byznysu).

Talentová soutěž, kterou podnikatel založil a pravidelně v ní vystupoval jako porotce, se natáčela v listopadu. Tvůrci pořadu dokonce odstranili Maovu fotografii ze svých webových stránek. „Jack Ma se nezúčastnil natáčení kvůli nabitému diáři. Nemáme nic jiného, co bychom k tomu dodali,“ řekli serveru Business Insider mluvčí Alibaby.

Where is Jack Ma? Alibaba's billionaire founder is reportedly missing after he publicly criticized #China's banking rules in Oct. His net worth dropped to $50.6bn after reports of his disappearance from his own reality show. Now only 4th richest Chinese. https://t.co/HwjjDybJg2 pic.twitter.com/y9FtQHtUdy