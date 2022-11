Twitter hledá cestu do zisku. Musk chce zpoplatnit ověřené účty | E15.cz

Musk chce rozšířit předplatné Twitter Blue. To je nyní k dispozici v USA, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu a za pět dolarů měsíčně uživatelům zpřístupní některé bonusové funkce. Od října je to například možnost zpětně upravit tweety až minutu po vydání.

Musk v neděli napsal, že připravuje také nový systém ověřování účtů. Podle magazínu The Verge to bude souviset právě s předplatným Blue. Nově si jej totiž budou miset platit i všichni, kteří budou mít zájem o Twitterem ověřený účet s modrou fajfkou u jména. Týkat se to přitom má i stávajících účtů, kterých je okolo čtyř set tisíc.

Ověření uživatelé prý dostanou 90 dní na to, aby začali platit, jinak o značku přijdou. Podorbnosti jsou zatím nejasné. Zatímco ověřené účty fungují po celém světě, předplatné je k dispozici jen ve čtyřech anglofonních zemích.

Předplatné Blue má navíc zdražit z pěti dolarů na dvacet dolarů. The Verge dokonce zmiňuje, že vývojáři mají na implementaci novinky čas do 7. listopadu, jinak si mohou hledat novou práci.