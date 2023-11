Ulož.to končí se sdílením souborů, uživatelům bude vracet peníze | e15.cz

„Vždy jsme si pečlivě dbali na to, aby byl provoz Ulož.to v souladu s platnou českou i evropskou legislativou. To bylo opakovaně potvrzeno i výroky soudů v rámci sporů, které proti nám byly často účelově vedeny. Abychom i do budoucna splňovali všechna zákonná kritéria, zejména v souvislosti s novou evropskou legislativou, zavádíme od 1. 12. 2023 výraznější změny fungování cloudového úložiště Ulož.to Disk,“ řekl Jan Karabina, jednatel společnosti Cloud Platforms, která Ulož.to provozuje.

Služby budou od začátku prosince přístupné jen registrovaným uživatelům, kteří budou moci pracovat pouze se soubory, které do cloudu sami nahráli. Nebude tedy možné sdílet soubory prostřednictvím odkazu a posílat je komukoliv dalšímu.

Platící uživatelé, kteří si službu předplácí, aby mohli soubory stahovat vyšší rychlostí, můžou v reakci na změnu fungování serveru svoje předplatné ukončit. Společnost jim v tomto případě vrátí hodnotu zbylého předplatného.

Změny se týkají cloudového úložiště. Ulož.to kromě něj provozuje také streamovací službu Ulož.to LIVE, které se ale změny netýkají, protože je regulována jinou legislativou.

Provozovatel Ulož.to má za sebou celou řadu soudních sporů se společnostmi, které požadovaly stažení obsahu ze serveru. Letos v červenci ústavní soud odmítl dvě stížnosti TV Nova. Nejvyšší soud také letos rozhodl ve prospěch Ulož.to ve sporu s agenturou Dilia. Zatím nepravomocný je rozsudek ve sporu Ulož.to s Cinemart, podle nějž má společnost zaplatit distributorovi téměř bezmála milion korunu za šíření filmu Šarlatán.