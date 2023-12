AI lidem práci nesebere, je přesvědčen klíčový muž Jeffa Bezose | e15.cz

Ve vývoji generativní umělé inteligence, kam patří například jazykový model GPT od OpenAI, dominuje západ, a zejména Amerika. Do AI se musí dostat více kulturní a jazykové rozmanitosti, je přesvědčen Werner Vogels. Technický ředitel amerického kolosu Amazon, který patří mezi tři hlavní muže Jeffa Bezose a k nejdůležitějším osobnostem ve světovém IT, to řekl v rozhovoru s několika médii, mezi nimiž byla i e15, na konferenci AWS re: Invent v Las Vegas.

„Současné jazykové modely jsou velmi anglo- a americkocentrické,“ tvrdí Vogels. „Nejde ani tak o jazyk, jde hlavně o kulturu, která se do těchto modelů promítá.“ Podle něj je to z velké části dané tím, že jsou trénovány na zdrojích z Common Crawl, služby poskytující obrovské množství různorodých dat, která však pocházejí převážně z anglicky psaných nebo obecně západních zdrojů.

CTO Amazonu pochází z Nizozemska, kde stále žije, a také proto má blíž k úhlu pohledu menších kultur. Podle jeho názoru je pravděpodobné, že služby jako ChatGPT budou v odpovědích zohledňovat především anglosaský pohled na různá témata bez kontextu jiných kultur a regionálních specifik. „Přitom pohled USA se může výrazně lišit od pohledu například zemí z Jižní Ameriky nebo Kosova.“

Vogels, který na pozici CTO a viceprezidenta Amazonu působí od roku 2005, proto navrhuje, aby jednotlivé modely AI mezi sebou soupeřily. Ideální by podle něj bylo vytvořit síť, která by propojila modely z různých částí planety. Jednotlivé umělé inteligence by na ní mohly „debatovat“, navzájem se testovat, a uživatelům by pak byl předkládán výsledek této spolupráce.

Modely umělé inteligence v současné době vznikají zejména v bohatších zemích. Kromě firem jako OpenAI vznikají důležité projekty ve Francii (Mistral), Německu (Aleph Alpha) nebo v Číně (Alibaba či Baidu). Aktivit spojených s umělou inteligencí bude rychle přibývat, což mimo jiné žene poptávku po specializovaných čipech od firmy Nvidia, které pohánějí velkou část AI provozu.

Werner Vogels zaujímá prominentní pozici v komunitě programátorů a světě IT hlavně kvůli zásadnímu podílu na úspěchu největšího globálního cloudu, Amazon Web Services (AWS). Amazon službu původně vyvinul pro interní potřeby a v roce 2006 z ní vytvořil samostatný produkt pro širokou veřejnost. AWS způsobil v IT cloudovou revoluci: firmy už si nemusejí pořizovat vlastní servery a softwarové licence, stačí si pronajmout kapacitu z obřích datových center. A AWS chce nyní hrát klíčovou roli také v provozu a trénování AI.

Vogels je v úzkém vztahu se softwarovými vývojáři a předpovídá, že umělá inteligence zásadně promění právě jejich práci. „Bude to, jako kdyby vedle vás neustále seděl vysoce vzdělaný seniorní programátor, který vám se vším pomůže, a navíc se nikdy neunaví,“ přidává příměr. Tuto roli potvrzuje už dnes služba ChatGPT, kterou mají vývojáři v oblibě, protože dokáže generovat zdrojové kódy, radit s matematickými problémy nebo odkazovat na technickou dokumentaci.

Technický šéf Amazonu ale odmítá černé scénáře, jež očekávají, že AI vezme lidem práci. Z jeho pohledu práci spíš zefektivní a umožní jí dělat víc, zato s menší námahou. Široká dostupnost nástrojů tohoto druhu podle Vogelse jen výrazně změní požadavky na vzdělávání. A vzdělání se bude muset taky vyrovnat s rychlostí, s jakou se technologie vyvíjejí. „Cykly zavádění technologií se tak zkrátily, že je těžké lidi vzdělávat předem, dříve, než se technologie dostane do praxe,“ uvažuje technický ředitel Amazonu.

A je přesvědčený, že tento problém není neřešitelný. „Bude nutné, aby vás školy učily, jak se učit, vidět problémy ve větších souvislostech a nadhledu a jak správně analyzovat věci. Už nebude nutné se tolik učit konkrétní fakta,“ odhaduje Vogels. Rychlé změny technologických cyklů ho ale někdy dokážou i potěšit. Jako třeba dnes už odeznělý boom zájmu o technologii kryptoměn. „Posledních zhruba pět let se mě zákazníci neustále ptali, co budeme dělat s blockchainem,“ vrtí hlavou Vogels a dodává s ulehčením a s úsměvem: „Dobré je, že dnes už se mě na to nikdo neptá.“