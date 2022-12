Uživatelé Twitteru rozhodli. Elon Musk má odejít z čela sociální sítě | E15.cz

Americký miliardář Elon Musk se na základě vzrůstající kritiky zeptal na Twitteru, zda má odstoupit z vedení této sociální sítě. V neděli slíbil, že se bude řídit výsledky ankety.

Celkem hlasovalo přes 17 milionů lidí.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.