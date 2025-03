Tesla Cybertruck

Další problém pro Teslu. Musela svolat cybetrucky do servisu. | Profimedia

Bateriový svéráz do Evropy nepasuje z mnoha důvodů. V provedení určeném pro americký trh by na starém kontinentu nezískal homologaci, tedy osvědčení, že splňuje bezpečnostní a technické standardy pro užití na místních silnicích. Kdo by se chtěl v unikátním Cybertrucku, který například propojuje volant a přední kola jen digitálně, projet například po českých silnicích, musel by zakrýt gumovým chráničem ostré hrany auta nebo změnit barvu rozsvícených směrovek na oranžovou.

I kdyby šéf Tesly Elon Musk nakonec našel pro toto vozidlo cestu na evropský trh, kvůli rostoucí averzi Evropanů vůči hašteřivým krokům administrativy Donalda Trumpa v podobě zavádění cel by rozhodně neměl zajištěn solidní odbyt. A to i kvůli pochybnostem o bytelnosti provedení Cybertrucku. Aktuálně Tesla svolává do servisů téměř všechny tyto vozy ve Spojených státech kvůli riziku, že se při jízdě uvolní vnější lišta vyrobená z nerezové oceli.