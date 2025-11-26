Babišova vláda vypadá, jako by ani nikdy neodešla. Věrné kádry pošpinil jen motoristický manévr
- Andrej Babiš odnesl prezidentovi na Hrad svůj životní projekt.
- Říká mu většinová koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů sobě.
- Ačkoli jde fakticky spíš o menšinovou vládu hnutí ANO doplněnou o pár Motoristů a tolerovanou SPD.
Toto aranžmá se tak aspoň v rámci možností blíží tomu, co si Babiš pro svůj reparát za zpackané covidové vládnutí vysnil: plnou moc nad kabinetem (ANO má absolutní většinu i proti součtu svých partnerů) a maximální kontrolu nad co možná největším počtem resortů, aby mohl diktovat své představy a zájmy. SPD mu „svá“ ministerstva zcela odevzdala, o nominantech samotného hnutí ANO není třeba obsáhle hovořit, abychom neuráželi je ani sebe.
Proti naplnění Babišovy představy o absolutní vládě, kterou strašil v kampani, tak stojí už jen poněkud vzpurní Motoristé a prezident Petr Pavel. Pro milovníky obrazů – největší překážkou vznikající vlády je sám její možný předseda a jeho mediální fíkový list, poslanec Filip Turek.
K aktuálnímu dění lze poznamenat, že prezidentův odpor k Turkovi neobměkčila ani plánovaná rošáda na ministerstvech zahraničí a životního prostředí, tedy že by šel na životní prostředí Turek a místo Turka na zahraničí Petr Macinka. Babiš opět ukázal jeden ze svých zásadovějších postojů: za svého koaličního partnera se nepostavil a bude mu prezidentův postoj pouze tlumočit. Motoristé zkusili odbočku hezkou, ve stylu „když vadí Turek ve světě, doma v přírodě by nemusel“, ale neprošla.
Řekněte jména
Otázku Babišova neřešitelného střetu zájmů ponechme pro účely tohoto textu stranou; je to na samostatnou komentářovou linku a bude mít svůj vývoj, nepochybně dramatičtější než to, že Babiš na Hrad odnesl své tablo ministrů. Soustřeďme se tedy na jména.
Pokud by někdo před čtyřmi lety utrpěl ztrátu vědomí sahající až někam k letošním Vánocům, po probuzení by se neměl moc čemu divit. Na ministerstvu financí Alena Schillerová, na průmyslu jako polyministerská kádrová rezerva Karel Havlíček, dál Robert Plaga, Adam Vojtěch, Lubomír Metnar. Doplněno o dva nováčky, kteří se aktuálně těší Babišově přízni – Aleše Juchelku a Zuzanu Schwarz Bařtipánovou –, a také bývalého sociálního demokrata Jeronýma Tejce, který má proti roku 2021 povýšit z náměstka na ministra spravedlnosti.
Všehoschopní odborníci
SPD vyměnila „svá“ tři ministerstva za křeslo šéfa sněmovny pro svého předsedu Tomia Okamuru. Ve vládě tak pod její hlavičkou zasednou odborníci, ať jsou tím míněny jejich schopnosti či „schopnosti“. Slovenský železniční manažer Ivan Bednárik vedl v dobách, kdy dopravu řídilo ANO, ČD Cargo i České dráhy; reference hovoří o schopném manažerovi. Navrhovaný ministr zemědělství Martin Šebestyán dříve vedl Státní zemědělský intervenční fond, kde proslul sveřepým právním názorem na neexistenci střetu zájmů – však vy víte komu – a vyplácením zemědělských dotací témuž. Tyto nominace tak nejsou ani tak zajímavé samy o sobě nebo osobami, jichž se týkají, ale tím, jak málo zasloužené pozornosti vzbuzují.
Což nás vrací zpět na počátek. Ke střetu zájmů a fíkovému listu, který nás úspěšně od zmíněného střetu už skoro dva měsíce odvádí. Ještě jedno kolo může Andrej Babiš doufat, že Turkovo postavení zcela mimo hru myslitelné politiky mu umožní získat další čas. Zároveň je jasné, že v otázce svého střetu zájmů nemá žádný záložní plán. Drží se harmonogramu vzniku vlády, jako by neexistovala překážka jeho jmenování premiérem, a na této cestě ve středu na Hradě učinil jen jednu z mnoha, pro média sice přitažlivých, ale nepodstatných zastávek.