Galerie: Nejlepšími projekty je bytovka v kamenolomu i hotel Fairmont
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí vyhlásila 27. ročník soutěže Best of Realty.
- Jde o projekty, které mají architektonické kvality, ale i relevantní komerční výsledky.
- Ocenění získal i bytový dům, který vznikl v kamenolomu, nebo proměna hotelu Intercontinental.
Je to přehlídka toho, co se v Česku v poslední době postavilo nebo výrazně zrekonstruovalo. Soutěž Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) Best of Realty se v Česku koná už od roku 1999. Každý rok vybírá projekty, které mají architektonické a urbanistické kvality, přínos pro svoji lokalitu, jsou udržitelné anebo mají relevantní komerční výsledky. Letos zabodoval hotel Fairmont, stejně jako Nuselský pivovar.
„Naším cílem je podporovat kvalitu v českém developmentu a rozvoji měst, vyzdvihnout mimořádné a inspirativní projekty a přispívat tak prostředí, ve kterém se dobře žije,“ říká viceprezident ARTN a předseda poroty soutěže Tomáš Drtina.
Mezi nejlepšími rezidenčními projekty většího rozsahu se na prvním místě umístil Nuselský pivovar. Developerský projekt Penty zahrnoval rekonstrukci budovy historického pivovaru u břehu Botiče a také novou výstavbu. Rekonstrukci mělo na starosti studio CMS architektura, zatímco novostavby jsou dílem brněnského studia Chybík + Krištof.
Nejlepším menším rezidenčním projektem je Krčská zahrada od EBM Group. Jde o uzavřený areál kousek od Krčského lesa. Pozemky by unesly i větší projekt, developer tu ale chtěl komorní domy a klidnou zahradní čtvrť. Dohromady tu vzniklo třicet prémiových bytů. Za projektem stojí ateliér Expert Architects.
Dostupné bydlení, kvalitní bydlení
Dalším bytovým projektem s první cenou je Rezidence Drdla. Tentokrát jde o kategorii nájemního, respektive dostupného bydlení. Jde o jeden z několika projektů, které v Česku staví společnost Dostupné bydlení České spořitelny, dceřiná firma bankovního domu. Projekt vznikl ve Žďáru nad Sázavou podle návrhu studia Kuba & Pilař architekti. Byty zde slouží pro lidi s profesemi důležitými pro společnost – učitele, zdravotníky, policisty nebo třeba hasiče.
V kategorii kancelářských projektů zvítězila budova E Factory v areálu Pragovky. Jde o další velký projekt, do kterého se pustil ateliér Marka Tichého Tak Architects. Investorem projektu v pražských Vysočanech je developerská společnost Mount Capital. V budoucnu má kolem E Factory vyrůst celá nová čtvrť.
Tak Architects letos uspěli v soutěži i s dalším svým projektem. Jde o někdejší hotel Intercontinental. Ikona brutalistní architektury se letos otevřela jako ikona jednadvacátého století pod značkou Fairmont. Investoři Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera ho za 5,8 miliardy koupili a další čtyři miliardy pak investovali do rozsáhlé rekonstrukce. To letos náležitě ocenil i průvodce Michelin, který tentokrát nerozdával hvězdy, ale klíče. Michelin Keys je kategorie pro hotely a Fairmont jako jediný v Česku obdržel hned dva klíče.
Nejlepším nákupním centrem se stal Westfield Černý Most, který prošel modernizací a rozšířením. Vyšlo to na 1,8 miliardy korun. Spolu s novými prostory přišel i nový název – někdejší Centrum Černý Most získalo stejný přídomek, jaký má i obchodní centrum na Chodově: Westfield Černý Most. Celková prodejní plocha je nyní přes 94 tisíc metrů čtverečních. Stavební práce se tu dokončily teprve před pár dny.
Bytovka v kamenolomu
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí oceňuje rovněž projekty v kategorii skladové a průmyslové areály. Na nejvyšší stupínek postavila Panattoni Business Park, respektive jeho halu A. Ta vznikla na brownfieldu bývalé Škody. Jde o uhlíkově neutrální distribuční centrum, které sází na inovace v logistice a také se postaralo o ochranu biodiverzity ve svém okolí.
Rozdaly se také tři zvláštní ceny. První – za environmentální projekt roku – získala Rezidence Diorit. Projekt určený k bydlení vznikl v bývalém brněnském kamenolomu. Zvláštní cenu poroty obdrželo Vysoké Mýto, kde mají novou obřadní síň. Do síně slávy pak asociace uvedla šéfa developerské skupiny Trigema Marcela Sourala.
Podívejte se v galerii na projekty, které bodovaly na prvních, ale i na druhých a třetích místech.