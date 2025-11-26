Předplatné

Galerie: Nejlepšími projekty je bytovka v kamenolomu i hotel Fairmont

Nuselský pivovar, vítěz kategorie rezidenční projekty

Nuselský pivovar, vítěz kategorie rezidenční projekty Zdroj: ARTN

Rezidence Diorit, druhé místo mezi rezidenčními projekty a environmentální projekt roku
Rezidence Na Mariánské cestě, třetí místo v kategorii rezidenční projekty
Krčská zahrada, vítěz mezi menšími rezidenčními projekty
Rezidence Bella Vista, druhé místo v menších rezidenčních projektech
Rezidence u Kazínské skály, třetí místo v kategorii menší rezidenční projekty
  • Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí vyhlásila 27. ročník soutěže Best of Realty. 
  • Jde o projekty, které mají architektonické kvality, ale i relevantní komerční výsledky. 
  • Ocenění získal i bytový dům, který vznikl v kamenolomu, nebo proměna hotelu Intercontinental. 

Je to přehlídka toho, co se v Česku v poslední době postavilo nebo výrazně zrekonstruovalo. Soutěž Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) Best of Realty se v Česku koná už od roku 1999. Každý rok vybírá projekty, které mají architektonické a urbanistické kvality, přínos pro svoji lokalitu, jsou udržitelné anebo mají relevantní komerční výsledky. Letos zabodoval hotel Fairmont, stejně jako Nuselský pivovar

„Naším cílem je podporovat kvalitu v českém developmentu a rozvoji měst, vyzdvihnout mimořádné a inspirativní projekty a přispívat tak prostředí, ve kterém se dobře žije,“ říká viceprezident ARTN a předseda poroty soutěže Tomáš Drtina. 

Mezi nejlepšími rezidenčními projekty většího rozsahu se na prvním místě umístil Nuselský pivovar. Developerský projekt Penty zahrnoval rekonstrukci budovy historického pivovaru u břehu Botiče a také novou výstavbu. Rekonstrukci mělo na starosti studio CMS architektura, zatímco novostavby jsou dílem brněnského studia Chybík + Krištof

Nejlepším menším rezidenčním projektem je Krčská zahrada od EBM Group. Jde o uzavřený areál kousek od Krčského lesa. Pozemky by unesly i větší projekt, developer tu ale chtěl komorní domy a klidnou zahradní čtvrť. Dohromady tu vzniklo třicet prémiových bytů. Za projektem stojí ateliér Expert Architects. 

Dostupné bydlení, kvalitní bydlení

Dalším bytovým projektem s první cenou je Rezidence Drdla. Tentokrát jde o kategorii nájemního, respektive dostupného bydlení. Jde o jeden z několika projektů, které v Česku staví společnost Dostupné bydlení České spořitelny, dceřiná firma bankovního domu. Projekt vznikl ve Žďáru nad Sázavou podle návrhu studia Kuba & Pilař architekti. Byty zde slouží pro lidi s profesemi důležitými pro společnost – učitele, zdravotníky, policisty nebo třeba hasiče. 

V kategorii kancelářských projektů zvítězila budova E Factory v areálu Pragovky. Jde o další velký projekt, do kterého se pustil ateliér Marka Tichého Tak Architects. Investorem projektu v pražských Vysočanech je developerská společnost Mount Capital. V budoucnu má kolem E Factory vyrůst celá nová čtvrť. 

Tak Architects letos uspěli v soutěži i s dalším svým projektem. Jde o někdejší hotel Intercontinental. Ikona brutalistní architektury se letos otevřela jako ikona jednadvacátého století pod značkou Fairmont. Investoři Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera ho za 5,8 miliardy koupili a další čtyři miliardy pak investovali do rozsáhlé rekonstrukce. To letos náležitě ocenil i průvodce Michelin, který tentokrát nerozdával hvězdy, ale klíče. Michelin Keys je kategorie pro hotely a Fairmont jako jediný v Česku obdržel hned dva klíče. 

Nejlepším nákupním centrem se stal Westfield Černý Most, který prošel modernizací a rozšířením. Vyšlo to na 1,8 miliardy korun. Spolu s novými prostory přišel i nový název – někdejší Centrum Černý Most získalo stejný přídomek, jaký má i obchodní centrum na Chodově: Westfield Černý Most. Celková prodejní plocha je nyní přes 94 tisíc metrů čtverečních. Stavební práce se tu dokončily teprve před pár dny. 

Bytovka v kamenolomu

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí oceňuje rovněž projekty v kategorii skladové a průmyslové areály. Na nejvyšší stupínek postavila Panattoni Business Park, respektive jeho halu A. Ta vznikla na brownfieldu bývalé Škody. Jde o uhlíkově neutrální distribuční centrum, které sází na inovace v logistice a také se postaralo o ochranu biodiverzity ve svém okolí. 

Rozdaly se také tři zvláštní ceny. První – za environmentální projekt roku – získala Rezidence Diorit. Projekt určený k bydlení vznikl v bývalém brněnském kamenolomu. Zvláštní cenu poroty obdrželo Vysoké Mýto, kde mají novou obřadní síň. Do síně slávy pak asociace uvedla šéfa developerské skupiny Trigema Marcela Sourala

Podívejte se v galerii na projekty, které bodovaly na prvních, ale i na druhých a třetích místech. 

