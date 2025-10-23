Konec koncesionářských poplatků? Změna je jednoduchá, může platit už za rok, míní exšéf ČT Dvořák
Bývalý šéf České televize a nyní výkonný ředitel Nadačního fondu Vltavské filharmonie Petr Dvořák v rozhovoru pro videopořad FLOW mluví o tom, co může pro veřejnoprávní média znamenat povolební situace, jak vnímá nápad slučovat Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) a jak pokračuje projekt Vltavské filharmonie.
Dvořák připouští, že by byl ve funkci ředitele České televize nervózní, především kvůli prioritám budoucí koalice. U změny financování zdůrazňuje, že riziko závisí na konkrétním provedení. Pokud by se ČT a ČRo financovaly podobně jako ve Skandinávii ze státního rozpočtu, tak zásadní otřes nečeká.
„Otázkou je, zda by tím předobrazem nebylo Slovensko nebo Maďarsko. Já Andreji Babišovi do hlavy nevidím,“ říká v rozhovoru. Dodává, že taková změna je poměrně jednoduše proveditelná, a pokud se tak Babiš rozhodne, může změna financování fungovat už od roku 2027, nebo dokonce od půlky roku 2026, kdyby vláda Babiše hodně „šlápla na plyn“.
Sloučení ČT a ČRo? Nesmysl
Myšlenka organizačního sloučení veřejnoprávního rozhlasu a televize, se kterou Babiš přišel před volbami, je podle Dvořáka nesmysl. „Tahle změna nepřináší vůbec žádné přínosy, už vůbec ne ekonomické,“ varuje Dvořák s tím, že média historicky vyrůstala odděleně a obsahově se nepotkávají. Sloučení by podle něj vyžadovalo nový společný dům a jednotné zázemí – i tak by návratnost nedávala smysl. Upozorňuje, že podobný model funguje v Evropě jen na Slovensku a v Maďarsku.
Dvořák, který ČT šéfoval celkem 12 let, tedy nejdéle ze všech novodobých ředitelů, od jara působí jako výkonný ředitel Nadačního fondu Vltavské filharmonie. V nové roli má dvě hlavní úlohy: vysvětlit příběh projektu a připravit fundraising.
Jaké donátory chce oslovit? Jaké programové priority by veřejnoprávní média měla posílit díky vyšším poplatkům?
