IFA 2019: přehled technologických novinek online | E15.cz

Tahle věc se jmenuje Meater. Název spojuje slova "meter" (meřák) a "meat" (maso). A dělá přesně to, co si nejspíš myslíte. Zapíchnete Meater do masa, dáte ho do trouby nebo na pánev a aplikace v mobilu vám ukazuje, jaké je teplota uprostřed připravovaného steaku nebo pečínky. Aplikace se neomezuje jen na suché měření teploty, ale přidává i doporučení, jak dlouho ještě maso péct, aby bylo takové, jaké jej chcete.