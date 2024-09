Americkou společnost OpenAI, která stojí za populárním jazykovým modelem ChatGPT, opouštějí tři vrcholoví manažeři. Odchází technologická ředitelka Mira Muratiová, viceprezident pro výzkum Barret Zoph a ředitel výzkumu Bob McGrew. Všichni to oznámili na síti X.

Podle zdroje agentury Reuters blízkého Muratiové tato manažerka stále pracuje v OpenAI, zatímco vyjednává o svém odchodu ze společnosti. Ve společnosti působila přes šest let a v listopadu, kdy správní rada dočasně odvolala generálního ředitele Sama Altmana, krátce zastávala i tuto funkci.

Podle svého profilu na profesní síti LinkedIn nastoupila Muratiová do OpenAI v prosinci 2020 jako viceprezidentka pro aplikovanou umělou inteligenci a partnerství a v květnu 2022 byla povýšena na technologickou ředitelku. Před OpenAI pracovala ve startupu Leap Motion, který se zabývá virtuální a rozšířenou realitou, a ve společnosti Tesla.

Jako technologická ředitelka Muratiová často vystupovala po boku Altmana jako veřejná tvář společnosti. Když společnost OpenAI v květnu představila svůj model GPT-4o, který je schopen realistické hlasové konverzace, Muratiová tuto prezentaci vedla.

Už v srpnu OpenAI opustili spoluzakladatel John Schulman, který nastoupil do konkurenční společnosti Anthropic, a další spoluzakladatel, Greg Brockman, který na X uvedl, že si do konce roku bere dovolenou. Třetí spoluzakladatel Ilya Sutskever z OpenAI odešel v květnu. Sutskever přitom loni na podzim hlasoval pro odvolání Altmana a právě on mu oznámil, že dostává výpověď.

ChatGPT si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Nadále zůstává jedničkou na trhu a má stovky milionů uživatelů měsíčně. K udržení pozice ale bude firma potřebovat miliardové výdaje, aby zůstala na špičce výzkumu a mohla pokračovat ve vývoji produktů, které porozumí příkazům přirozeného jazyka a jsou schopné generovat sofistikovaný text, obrázky a video.

OpenAI proto podle britského listu Financial Times chce od velkých investorů vybrat minimálně pět miliard USD (114 miliard Kč). Pokud uspěje, dohoda s investory včetně firem Apple, Nvidia, Microsoft a Thrive Capital by ji ocenila na 150 miliard USD (3,42 miliardy Kč). Microsoft, který se jednání účastní, dosud do OpenAI investoval 13 miliard USD.