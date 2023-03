Vezme ChatGPT práci i právníkům? AI brzy sepíše smlouvu | e15.cz

Pokroky, kterých AI dosáhla při generování právních textů, jsou skutečně obrovské. ChatGPT ve své současné verzi umí obstojně vytvářet jednoduché smlouvy, a dokonce v zadání (i když doposud ne zcela dokonale) dokáže přihlížet i k výhodnosti smlouvy pro jednu ze smluvních stran. A to i v českém jazyce. Takhle třeba dopadne kupní smlouva na ojeté motorové vozidlo, která má být sepsána z pohledu prodávajícího:

Kupní smlouva vytvořená umělou inteligencí.Autor: E15

A takhle z pohledu kupujícího:

Kupní smlouva vytvořená umělou inteligencí.Autor: E15

„Jako od právníka“ to stále ještě není, a to přihlížení k českým specifikům – třeba převodu vozidla v registru – také není ideální. To ovšem není nic, co by se v dalších verzích těchto nástrojů nemohlo velmi rychle zlepšovat.

Z výše uvedeného je zcela zjevné, že tyto nástroje již jsou nebo ve velmi krátké době budou schopny velmi efektivně plnit celou řadu jednodušších právních úkolů, jako je například sepisování typizovaných smluv, redigování právních textů nebo příprava podkladů pro rozhodnutí včetně rešerše judikatury.

Velmi zajímavé výsledky by pak tyto nástroje mohly poskytovat v případě, že by se je podařilo propojit se státními registry a „tahat“ odtamtud potřebná konkrétní data, například z katastru nemovitostí či registru vozidel.

Na druhou stranu způsob učení tohoto typu umělé inteligence, tedy zpracování obrovských množství textů, zřejmě v dohledné době nebude umožňovat řešení složitějších právních úkolů, jako je například výklad právních předpisů či aplikace práva ve složitějších případech. Pokud jde o právní rozhodování, tedy hledání spravedlivého řešení právní otázky, toho nebude AI pro svůj nedostatek empatie a lidského cítění schopna nikdy. A i kdyby toho schopna byla, existuje celá řada dobrých důvodů, proč jí takové rozhodování o právech a povinnostech lidí neumožnit, což už je samozřejmě na jinou dlouhou etickou a politickou debatu.

Odpověď na otázku v titulku tedy zní: AI zcela zjevně dokáže některé právní úkoly plnit rychleji a efektivněji než člověk a bude se v tom samozřejmě dále jen zlepšovat. Dokáže ale také právníky odbřemenit od „nudné úředničiny“ a umožnit jim věnovat se hlouběji komplexnějším právním problémům, což může právní kultuře jen prospět. Právnické profese tedy v důsledku nástupu AI nástrojů nejenže nezaniknou, ale mají potenciál k dalšímu růstu efektivity a v důsledku toho ke zlepšení přístupu k právním službám pro všechny. Ostatně podobně to vidí i ona sama.