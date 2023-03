Investice do AI: Kam investovat peníze do umělé inteligence | e15.cz

„Osvojení AI se nachází v inflexním bodě. Chatbot ChatGPT od firmy OpenAI zaujal pozornost celého světa. Lidé mohli zažít umělou inteligenci z první ruky, nástroj jim ukázal, co všechno je možné,“ řekl Jensen Huang v druhé polovině února v hovoru s analytiky. Již dříve manažer přirovnal uvedení chatbotu postaveného na umělé inteligenci k uvedení telefonu iPhone od firmy Apple na trh v roce 2007.

Nvidia: klíčový dodavatel pro velké hráče

Například podle analytika banky Credit Suisse Chrise Casa je takřka nemožné nemít akcie společnosti Nvidia v portfoliu. Podle něj i dalších expertů může právě tato firma z budoucího rozmachu umělé inteligence výrazně těžit. Mimo jiné proto, že internetové vyhledávání za využití nástrojů AI je náročnější na výpočetní výkon, než tomu bylo u vyhledávání dosud. Ze strany internetových vyhledávačů Google a Bing (ale i dalších firem) to bude vyžadovat velké kapitálové investice do datových center – a jedním z hlavních dodavatelů komponentů je právě Nvidia.

Alphabet versus Microsoft. Hlavní investor OpenAI sází na svůj Bing

Nvidia však není jedinou firmou, na jejíchž tržbách a ziscích by se mohl nástup AI pozitivně odrazit. Mezi vítěze se může zařadit i softwarová společnost Microsoft. Její Bing dosud hrál jen okrajovou roli na trhu internetového vyhledávání v porovnání s Googlem, který je součástí technologické skupiny Alphabet. Podle analytiků však díky umělé inteligenci může Bing na rozdíl od svého konkurenta více získat než ztratit. Výsledkem bude navýšení podílu na trhu a tím i značně vyšší příjmy z internetové inzerce.

Navíc je společnost Microsoft jedním z hlavních investorů firmy OpenAI, jejíž nástroj ChatGPT způsobil na začátku letošního roku obrovský rozruch. Microsoft rovněž oznámil, že hodlá nasadit umělou inteligenci pro zákazníky využívající cloudové služby.

Jazykový model ChatGPT umí stvořit přirozený text:

Čínská Baidu obchoduje i na burze Nasdaq

Těžit z využití AI může například také společnost Baidu, která provozuje nejpopulárnější internetový vyhledávač v Číně. Stejně jako Microsoft a Google i Baidu chce nasadit chatbot postavený na umělé inteligenci. Přestože jde o čínskou technologickou skupinu, s akciemi se obchoduje i na americké burze Nasdaq.

Posílit může i IBM

Kladný přínos by mohl mít vzestup poptávky po nástrojích využívajících umělou inteligenci a strojové učení také na hospodaření tradiční technologické společnosti IBM. Ta stála v posledních letech spíše stranou zájmu investorů. Za posledních pět let kurz akcií klesl přibližně o 11 procent. Pro srovnání například cenné papíry společnosti Microsoft, která má od svého vzniku v 70. letech rovněž ledacos za sebou, za stejné období posílily o více než 160 procent.

Adobe, C3 AI, Oracle nebo Palantir

Firem těžících z přelomu v podobě umělé inteligence však bezpochyby bude mnohem více. Analytiky a experty jsou zmiňována také například jména firem Adobe, C3 AI, Oracle či Palantir.

Nákup akcií jednotlivých firem však není jedinou možností, jak se do budoucna investorsky podílet na novém technologickém trendu. Investovat lze rovněž do burzovně obchodovaných fondů, které se na oblast umělé inteligence zaměřují. Příkladem jsou fondy jako Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, ROBO Global Robotics & Automation ETF, iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF či ARK Autonomous Tech & Robotics ETF.