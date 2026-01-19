Vláda zařízla Hladíkův návrh na zálohování plechovek a PET lahví. Prý odporuje programu
- Vláda odmítla poslanecký návrh na zálohování PET lahví a plechovek a na poplatky za letáky.
- Kabinet tvrdí, že návrh je v rozporu s programovým prohlášením a mohl by narušit současný systém třídění.
- Opozice argumentuje, že zálohy by snížily odpad a zvýšily recyklaci, vláda ale další debatu nechce.
Negativní stanovisko zaujala v pondělí vláda k poslaneckému návrhu bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a dalších dvou poslanců, kteří chtějí zavést zálohování PET lahví a nápojových plechovek včetně poplatků za reklamní letáky.
Ministr zahraničí pověřený vedením ministerstva životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) novinářům řekl, že návrh jde přímo proti programovému prohlášení současné vlády. Podle předkladatelů má zavedení záloh snížit objem odpadu a zvýšit míru recyklace.
Systém zálohování PET lahví a plechovek chce vláda podle programového prohlášení zavést jen v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos. „A bude-li zajištěno, že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů. Nezavedeme recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci reklamních letáků, které jsou důležitým zdrojem informací o slevách a nabídce zboží zejména pro seniory,“ uvedla vláda. Na tento argument poukazovala v připomínkovém řízení i některá ministerstva.
Macinka novelu označil za pokus protlačit legislativu předchozí vlády. „Vzhledem k tomu, že zákon jde přímo proti programovému prohlášení, dali jsme nesouhlasné stanovisko,“ uvedl. Takové změně by musela předcházet rozsáhlá odborná i politická diskuse. Pokud by se potvrdila efektivita a přínos kroku, měl by ho kabinet prosadit jako vládní novelu, míní.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nynější systém třídění odpadů efektivnější. „Byl by to vlastně krok zpátky a zátěž pro občany,“ řekl. Koalice o návrhu už nebude debatovat, dodal. „Máme na to jasný názor, nemáme to v programu,“ uvedl.
Podle předkladatelů by mělo zpoplatnění letáků vést k omezení jejich objemu a k přechodu spíše na on-line propagaci. Předkladatelé také uvádějí, že zálohové systémy vedou ke zvýšení míry zpětného odběru a recyklace, což přispívá k ochraně životního prostředí tím, že se snižuje množství odpadu končícího na skládkách nebo v přírodě. V důvodové zprávě píšou, že ročně se v Česku dostane na trh asi 1,8 miliardy PET lahví, což je asi 47 000 tun ročně, a asi 0,8 miliardy plechovek, což představuje zhruba 15 000 tun ročně.
V připomínkovém řízení se k návrhu odmítavě postavila i Hospodářská komora ČR. Podle komory jde o zásadně koncepčně chybný, ekonomicky neodůvodněný a systémově destabilizující zásah do fungujícího nakládání s odpady. Řadu výhrad vyslovil i antimonopolní úřad. Podle něj se za současné ekonomické i právní situace zavedení zálohového systému nejeví jako opodstatněné a žádoucí.
Pod Hladíkovým návrhem je podepsaný i jeho spolustraník Václav Pláteník a poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení). S obdobným návrhem, který se týkal PET lahví a nápojových plechovek, přišla v minulém období vláda Petra Fialy (ODS), v níž byl Hladík ministrem. Sněmovna tehdy nedokončila ani první čtení návrhu.
