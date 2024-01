S pomocí generativní AI od Microsoftu, zejména chatovacích robotů s AI, chce Vodafone zlepšit péči o zákazníky. AI také pomůže zajistit globální platformu Vodafonu pro IoT ve velkém měřítku. Firmy budou rovněž společně rozvíjet digitální a finanční služby pro podniky, zejména pro malé a střední podniky v Evropě a Africe.

Microsoft se současně stane kapitálovým investorem do platformy IoT firmy Vodafone, až bude vyčleněna do samostatného podniku. To se má stát do dubna 2024. Microsoft bude rovněž využívat pevné a mobilní služby Vodafonu.

Finanční ředitel Vodafonu Luka Mucic uvedl, že „vedoucí postavení Microsoftu v AI podpořené partnerstvím s OpenAI změní zákaznické služby. Chatovací robot TOBi podpořený umělou inteligencí Microsoftu bude podle něj poskytovat konzistentnější a inteligentnější odpovědi na dotazy“.

Microsoft je v současnosti považován za předního světového poskytovatele služeb v oblasti AI, mimo jiné i proto, že si skupina díky miliardovým investicím včas zajistila přístup k technologii OpenAI. Investice Microsoftu do AI nedávno zvýšily cenu akcií a Microsoft nyní soupeří s Applem o pozici nejhodnotnější společnosti na světě, upozornila agentura DPA.

Vodafone bojuje s konkurenty Telefónica a Orange o pozici druhé největší telekomunikační společnosti v Evropě. Lídrem evropského trhu je Deutsche Telekom. Vodafone působí i v Česku, kde poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků.