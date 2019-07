Volkswagen a Ford budou mít společného vývojáře autonomních technologií | E15.cz

Německý automobilový koncern Volkswagen investuje téměř tři miliardy dolarů do technologického startupu Argo AI, který se zabývá vývojem autonomních vozidel. Majoritní podíl v něm od roku 2017 vlastnila americká automobilka Ford, která s firmou spolupracuje na vývoji autonomních technologií pro své vozy. Díky vstupu Volkswagenu se nyní podíl rozdělí mezi obě automobilky. Každá z nich by měla mít hlasovací podíl necelých 30 procent, zbytek pak startup. Investice Volkswagenu ocenila společnost Argo AI na sedm miliard dolarů. Informovala o tom agentura Reuters .

Společnost Argo uvedla, že Volkswagen již do ní investoval miliardu dolarů v hotovosti. Dalších 1,6 miliardy dolarů pak evropská automobilka dodá v rámci svých vlastních obchodních aktivit. Automobilka Ford už dříve uvedla, že do Arga vloží miliardu dolarů za pět let.

„Nyní máme dva velké zákazníky a investory, kteří nám budou pomáhat ve vývoji technologií,“ uvedl k situaci generální ředitel starupu Argo Bryan Salesky. Dále řekl, že by uvítal i další strategické nebo finanční investory, aby pomohli dostat automobily s autonomním řízením na trh. „Všichni si dobře uvědomujeme, že jde o časově a finančně náročné podnikání,“ doplnil Salesky.

Partnerství Fordu a Volkswagenu v technologickém startupu by mohlo pomoci urychlit plány obou výrobců na nasazení vlastních automobilů s autonomním řízením. Oba to chtějí stihnout již v roce 2021.

„Naše platforma je přizpůsobitelná téměř každému typu vozidla,“ řekl Salesky. Právě toho by mohl Volkswagen využít. Automobilka, která se loni stala největším výrobcem automobilů na světě, by mohla využít technologie amerického startupu i pro svá nákladní a terenní vozidla.

Podívejte se, jak technologie společnosti Argo AI funguje v praxi: