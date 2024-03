Vysílací práva na fotbal podléhají šílené inflaci, chtějí je streamovací platformy, říká šéf Livesportu

Původně se Livesport soustředil na shromažďování sportovních výsledků na jednom místě, postupně se díky globálnímu dosahu stává jedním z největších mediálních domů v Česku. Zpravodajství Livesportu nyní oslovuje měsíčně 13 milionů čtenářů po celém světě, brzy se chce česká společnost, kterou vlastní z 90 procent Martin Hájek, dostat na dvojnásobnou metu. „Kdybych dnes to zpravodajství vypnul, tak pravděpodobně bude hospodářský výsledek celé firmy lepší. Ale byla by to chyba, celé společnosti to obrovsky pomáhá,“ říká v rozhovoru pro e15 šéf společnosti Pavel Krbec.

Ve vedení Livesportu jste od konce roku 2022. Jak se za tu dobu firma proměnila? Posunoul jste ji tam, kam jste chtěl?

Jedna z velkých změn je, že jsme hodně sáhli do vývoje, to zvenku není vidět. Pracují tam extrémně schopní lidé, ale spousta z nich nezažila život venku. Proto si naše platforma s sebou táhla velký technologický dluh, měli jsme obrovskou kouli na noze. Minulý rok jsme udělali velkou restruktualizaci ve vývoji, přivedli jsme nového technického ředitele a společně s lidmi, co tu už byli, občerstvují naší platformu. To je jedna velká a neviditelná věc, která firmou hodně zahýbala, má to zvýšit naši schopnost doručovat nové technologické funkce. Tým dnes odvádí výbornou práci, naskakuje na nové trendy a naopak zahazuje staré technologie. Lidi, co tady pracují, by vám řekli, že to je největší změna.

Pro naše uživatele je určitě největší změna zpravodajství, které stále rozšiřujeme. Tým je postaven kolem Alana Záruby. V přízemí stavíme krásné a moderní studio na natáčení videí, bude to unikátní věc, na rozdíl od televizí v tomto nejsme zatížení technologickým dluhem. Byl jsem na Nově, když se měnilo rozlišení z SD na HD, a velké televize zkrátka mají těžkotonážní způsob práce, my to děláme úplně z nuly. Na to se opravdu těším.