Společnost Livesport Martina Hájka posilnila svou zpravodajskou část, kterou spustila před rokem a půl. Po akvizici českého portálu eFotbal.cz Livesport nyní koupil anglický fotbalový web Tribal Football. „Jde o extrémně zajímavou redakci, není to klasický a těžký mediální dům, ale skupiny kontraktorů, kteří píšou tunu obsahu o tom, co se kde šustne v Premier League,“ uvedl k transakci, jejíž výši ani jedna ze stran neuvedla, šéf české firmy Pavel Krbec. V nákupu zahraničních médií chce společnost pokračovat.

Dosud se Livesport v oblasti sportovního zpravodajství věnoval rozvoji vlastního obsahu a serveru Eurofotbal.cz, před rokem k tomu přikoupil další fotbalový web, již zmíněný eFotbal.cz. Firma se dlouhé roky soustředila zejména na sportovní výsledky a ročně její servis využívá přes sto milionů uživatelů.

Nyní se česká společnost založená v roce 2006 poprvé vydává na mediální nákupy za hranice. V předešlých týdnech Livesport dokončil akvizici anglického fotbalového webu TribalFootball.com, který se věnuje především spekulacím ze zákulisí světově nejpopulárnějšího sportu. Vznikl na začátku tisíciletí a podle datového serveru SimilarWeb.com ho každý měsíc sleduje 1,4 milionu čtenářů. Před devíti lety česká technologická firma koupila dánskou konkurenci, poskytovatele sportovních výsledků Enetpulse.

„Neustále se díváme po nějakých zpravodajských serverech a teď jsme si koupili extrémně zajímavý fotbalový web s mezinárodním dosahem,“ říká Krbec, který převzal vedení Livesportu na konci roku 2022 po zakladateli Martinu Hájkovi a Patriku Dzurendovi. TribalFootball.com popisuje jako server, „který se zaměřuje na velmi krátké football gossip, česky jednoduše drby, a je hodně zaměřený na Premier League“.

Livesport tak posiluje svou zpravodajskou část, která má měsíčně dosah na 13,5 milionu čtenářů po celém světě. Články z TribalFootball Livesport přebírá i na své stránky a následně je překládá do jednoho z několika desítek jazyků, v nichž vydává mutace svého obsahu.

„Extrémně zajímavé pro nás je, že je to anglicky psaný obsah, který dokážeme rychle převést do dalších jazyků. To jsou přesně věci, které mě zajímají. Kdybychom takovou věc viděli třeba v Brazílii, okamžitě bychom po ní skočili,“ popisuje šéf Livesportu a upřesňuje, že jde i o další sportovně výjimečné trhy, například o Itálii nebo právě Velkou Británii.

Z Krbcových slov je zřejmé, že se firma sídlící v pražských Butovicích rozhlíží i po dalších zahraničních serverech zaměřených na sport. „Jsme firma, která je v dobrém finančním stavu, a když vidíme něco zajímavého, tak to řešíme napřímo s majitelem,“ potvrzuje Krbec. Na otázku, zda má Livesport na akvizice vyčleněný nějaký finanční objem, Krbec odpovídá, že vždy záleží na konkrétní příležitosti a rozhodnutí majitele Hájka.

Livesport experimentoval i se zpravodajstvím z nesportovního světa. Na konci roku 2020 vytvořil vlastní agregátor zpráv FlashNews, ani ne pod dvou letech jej ale kvůli neúspěchu zavřel. „Technologicky náročný projekt nesplnil očekávání v dosahované návštěvnosti a následně ani v objemu tržeb,“ uvedl tehdy pro server Lupa.cz šéf projektu Filip Horký.

Livesport založil Martin Hájek v roce 2006, v posledních letech se tržby české technologické firmy pohybují kolem tří miliard korun se ziskem přes jednu miliardu. Firmu z devadesáti procent vlastní Hájek, zbylou destinu drží jeho společník Jiří Mareš.