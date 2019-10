Kvantová nadvláda je tady. Googlu se podařilo postavit revoluční počítač | E15.cz

Před měsícem vzbudila rozruch zpráva, že se vědcům z Googlu a NASA podařilo vytvořit kvantový počítač, který dosáhl tzv. quantum supremacy, neboli kvantové nadvlády. To představuje situaci, kdy kvantový počítač vyřeší úlohu, kterou dnešní počítače nezvládnou, nebo by jim to trvalo nesmyslně dlouhou dobu. Nyní byla tato zpráva potvrzena, informuje magazín Nature.

Před měsícem zpráva unikla omylem a předčasné zveřejnění vyvolalo pochyby o její důvěryhodnosti. Z webu NASA byla totiž záhy odstraněna. IBM poté přišlo s kritikou, že z uniklé zprávy vyplývá značné nadhodnocení údajného úspěchu vědců. Ti se ve zprávě pochlubili, že jistou úlohu kvantový počítač spočítal za 3 minuty a 20 sekund, kdežto nejvýkonnějšímu superpočítači dneška by to trvalo 10 tisíc let. IBM k tomu později na blogu vydalo, že by to jejich konvenční superpočítač zvládl nejpozději za 2,5 dne nebo s lepším výsledkem.

Nyní vychází najevo, že ačkoli počítač Googlu řešil v podstatě zbytečný a uměle navozený problém s náhodnými čísly, skutečně dosáhl v této specializované úloze bájné „kvantové nadvlády.