V polovině září spustila armáda nový online nábor, jehož specifikem je, že se zájemci fyzicky dostaví až na lékařskou prohlídku. Není to ale jediný krok, kterým se armáda snaží přiblížit zejména mladší generaci. Na stránkách DoArmady.cz lze hrát videohru, jejíž uživatelé si vytvoří své avatary, plní různé úkoly a tím své postavy postupně vylepšují. A zdá se, že se to českým ozbrojeným silám vyplácí, po spuštění virtuálního náborového střediska se jen do konce září online zaregistrovalo přes osm set lidí k náboru do služebního poměru. Průměr zaregistrovaných do té doby se přitom pohyboval do pěti set zájemců měsíčně.