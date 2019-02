Zeď na hranici s Mexikem ohrožuje stavbu Muskova kosmodromu | E15.cz

Elon Musk to s dobýváním vesmíru myslí vážně. Jeho společnost SpaceX mu na rozdíl od automobilky Tesla dělá radost. Je ale možné, že nyní bude muset tento podnikatel muset přesedlat z byznysu na politiku, protože jeho plány jdou totiž proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho snaze o vybudování zdi na hranici s Mexikem.

Začátkem února se Elon Musk pochlubil úspěšným zážehem nově vyvíjeného raketového motoru Raptor. Ten by měl už brzy pohánět rakety, které vynesou do vesmíru budoucí kosmické lodi Starship. Zakladatel vesmírné společnosti SpaceX by se touto lodí rád vydal k Měsíci a později i k Marsu.

Zkoušku společnost SpaceX provedla ve svém testovacím a vývojovém areálu v McGregoru ve státě Texas. Jenže právě tento areál, jehož výstavba by měla být letos dokončena, může mít vážný problém. Důvodem jsou antiimigrační plány amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Projekt jednosměrných cest na Mars skončil

Srážka s Trumpem

Ten by rád na jižní hranici USA s Mexikem vybudoval betonovou zeď nebo ocelový plot, které by bránily údajné hrozbě ze strany nelegálních imigrantů. Kvůli financování stavby se dostal do sporu s Kongresem, což vedlo na přelomu roku na více než měsíc k ochromení části vládních úřadů.

Jak ale před pár dny upozornila agentura Bloomberg, Trumpova zeď také ohrožuje právě Muskův vesmírný areál v Texasu. Ten se totiž nachází v Boca Chica nedaleko pobřeží Mexického zálivu a zároveň v bezprostřední blízkosti americko-mexických hranic.

Na plánech ministerstva vnitřní bezpečnosti prochází plánovaná zeď skrze padesátiakrový pozemek, kde už nějaké objekty stojí a plánuje se zde i startovací rampa pro rakety SpaceX.

„Problém se SpaceX je v tom, že plot prochází napříč pozemkem společnosti,“ citovala agentura Bloomberg Lucille Roybala-Allardovou, kalifornskou demokratku, která stojí v čele výdajového výboru vnitřní bezpečnosti.

Legislativní šachy

Kongresmanka zároveň ale dodala, že její výbor bojuje za to, aby celý pozemek byl z finální podoby plánů vyňat.

Výstavba hraniční bariéry byla jedním z hlavních témat Trumpovy předvolební kampaně v roce 2016. Kongres ale odmítá schválit 5,7 miliardy dolarů (129 miliard korun), které prezident k výstavbě požaduje.

Podle Bloombergu však zástupci republikánů a demokratů, kteří pracují na dohodě o hraniční bezpečnosti, jsou už blízko finálnímu návrhu na to, jak některé části bariéry financovat.

Podle agentury musí ještě zástupci obou stran vypracovat přesný plán, kde se budou bariéry nacházet, jak budou vypadat a kolik financí mohou „spolknout“. Finální plán by měl jít před obě komory Kongresu již nyní v únoru.