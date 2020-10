Živí je internet. Vůči koronaviru jsou imunní, alespoň pracovně | E15.cz

MINIROZHOVOR S ADAMEM ČESLÍKEM Jak se vám kolem sebe povedlo vybudovat desetitisícičlennou komunitu? Využil jsem koncept blogu s články (v roce 2013 to ještě skoro nikdo nedělal), jako jeden z prvních jsem inzeroval na Facebooku a o pár let později Instagramu (v dobách, kdy se na to ještě dívaly firmy skrze prsty). Druhou částí rovnice pak bylo zaměření na kvalitu produktu, respektive článků a pomoc lidem (například přes emaily) namísto soustředění se na marketing per se. Jaké možnosti monetizace používáte? Elektronické protokoly a publikace, video-přednášky a nově video-kurzy, tréninkovou aplikaci (měsíční členství) a také živé eventy. Plus individuální konzultační a poradenská činnost. Jak snadné, či složité je se monetizací těch věcí uživit? Uživit se sám bylo poměrně jednoduché, dnes ale pod Performance Lifestyle pracuje tým lidí (2 na plný úvazek, zhruba 4 externě). Máme kanceláře a vysoké náklady, takže je to více o optimalizaci, marketingu a vytváření nových produktů.