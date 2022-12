Falešné účty influencerů se zaměřily na zájemce o investování | E15.cz

Představte si situaci, že dokoukáte svůj oblíbený podcast a pár dní nato vám napíše „jeho moderátor“ s nabídkou placeného mentoringu či tajné investiční příležitosti. Tyto příběhy většinou končí stejně. Fanoušek zůstane bez peněz a influencer ani netuší, že někdo zneužil jeho jméno k okrádání.

Některé podvodné klony influencerských účtů jsou na první pohled téměř identické. Liší se často jen detailem v uživatelském jméně. Profily obsahují celou historii fotek i instagramových příběhů. Dokonce odkazují i na stejné články a videa. V soukromých zprávách se ale odehrává nekalá činnost.

„Sám na první pohled občas zaváhám, zda to není náhodou můj účet,“ říká Vojta Žižka, který natáčí investiční podcast. Klonů jeho instagramového účtu vznikají desítky měsíčně. O řadě z nich se dozví až od fanoušků, protože ho falešné účty ihned po založení blokují. To znamená, že je nemůže najít ve vyhledávání, pokud není přihlášený například pod jiným profilem.

Z(a)tracená čísla, 16. díl – Pád cen bytů

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Konverzace, které má deník E15 k dispozici, vypadají následovně. Falešný Vojta Žižka napíše některému z fanoušků. Ti se dají vytipovat například podle toho, jestli Žižkův podcast někdy komentovali. Po krátkém oťukávání a zdvořilostech se falešný účet dostane k otázce, jaký typ investic příjemce zpráv zajímá. Pak se debata velmi rychle začne stáčet k nabídkám placeného mentorování. Návratnost slibuje pohádkových 70 procent, což už na první pohled naznačuje podvod.

Cesta pak vedla ke službě Axiory Trades, o které neexistují žádné relevantní recenze a zkušenosti uživatelů. Vznikla teprve letos 28. října a nedá se dohledat ani přesný majitel. Zájemce by tak přes službu investoval naslepo, a navíc na radu falešného účtu, což je velmi riskantní. Společnost Axiory Trades na otázky deníku E15 nereagovala.

Konverzace někdy vedou automatizovaní boti. Krátce poté co jeden z falešných účtů začal sledovat redaktor deníku E15, mu robot napsal. Konverzace byla umělá. Někdy úplně dobře nereagovala na podněty, a když se zadrhla, omluvila se, že „infuencer“ zrovna používal záchod. Vše pak vyvrcholilo pozváním do uzavřené skupiny na WhatsAppu s cílem vylákat z oběti peníze.

Máte zkušenosti s podvody na sociálních sítích a internetu? Ozvěte se mi s tipy na jakub.zelenka@cncenter.cz

Podobnou zkušenost jako Vojta Žižka má i Jakub Vejmola, který na svém kanálu o bitcoinu vystupuje pod přezdívkou Kicom. „Snažil jsem se to nahlašovat, ale podvodné účty rostly jako houby po dešti a tak jsem to časem vzdal. Boti píšou i pod má videa na YouTube. Pak se snaží nalákat lidi do uzavřených chatů třeba na Telegramu,“ popisuje.

Vše nakonec vygradovalo v zablokování jeho instagramového účtu. „Doteď nevím zda ho nahlásil nějaký podvodník, či fanoušek, který si mě spletl třeba s falešným účtem. Od té doby tu sociální síť nepoužívám,“ řekl Vejmola.

Oba influenceři se shodují, že řešit zlé klony je časově náročné a obtěžující. Instagram s nimi o problému nekomunikoval a nešlo se ani dovolat pomoci. Oficiální pobočku služba v Česku nemá. Společnost Meta, pod niž síť společně s Facebookem spadá, má nejbližší centrálu ve Varšavě a orientuje se z velké části na lobbing a marketing. Komplikované je někdy získat i vyjádření pro média, natož vyřešit technický problém běžného uživatele. Meta na otázky deníku E15 nereagovala.

„Lidé přicházejí o peníze a já musím neustále dělat vysvětlující příspěvky a neustále svá varování opakovat,“ řekl Vojta Žižka. K osvětě sáhl i Vejmola a ve videích zmiňuje, že žádný instagramový účet už nemá a ať si dají fanoušci pozor na podvodné nabídky pod jeho příspěvky na YouTube.

Instagram má sice schopnost k některým účtům dodat ověřující certifikát v podobě modré fajfky, jak to známe například z Twitteru. Tím by šel falešný účet od toho pravého snadno odlišit. Získání „modré fajfky“ ale posuzuje sám Instagram. Ověření často získávají známé osobnosti, politici a vlivné účty.

Jasná hranice, kdy má člověk na ověřený účet už nárok, není jednoznačně určena. „Dostane ji kdokoli, kdo má dostatek mediálních výstupů a podle požadavků platformy si to zaslouží. Dříve ověření zařizovali různé partnerské společnosti Mety, a tak se stalo, že spousta malých účtů jen s desítkami tisíc sledujících na ověření dosáhla,“ vysvětluje marketér pracující s influencery Jonáš Čumrik. Důvodem, proč Vojta Žižka či Bitcoinovej podcast zůstaly bez ověření, je tedy nejspíše malý počet fanoušků. Ten sice šel do tisíců či již překročil deset tisíc, v kontextu i českého Instagramu jde ale pořád o menší a méně vlivný účet. To, že podcasty obou autorů mají stovky tisíc přehrání, na věci nic nemění.

Podvodník se podle Čumrika nejčastěji pozná podle stáří profilu. Například u falešného účtu Vojty Žižky a Bitcoinového kanálu vedou vždy stopy do Nigérie. Také napoví, pokud účet v posledních 90 dnech změnil jméno.

Na internetu existují desítky návodů, jak vytvořit falešný účet, a k dispozici jsou i nástroje, které snadno stáhnou cizí obsah z Instagramu. Například v případu Vojty Žižky je vidět, že doteď kolují i jím dávno smazané fotky s autentickými popisky. Podvodníci mají tedy k dispozici celý jeho archiv, který může na internetu kolovat ještě velmi dlouho.