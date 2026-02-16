Sázka na druhý příchod Krista vynáší víc než spořicí účet
- Platforma Polymarket nabízí „pravděpodobnosti“ všeho od vítězství J. D. Vance po druhý příchod Ježíše – ale ceny se dají ovlivňovat.
- Sázka, že Ježíš letos nepřijde, nese až pět procent ročně – víc než české spoření, s minimálním rizikem.
- Část sázek nevychází z víry, ale z hraní s trhem samotným – jde o gambling na to, že jiné sázky krátce vyskočí.
Jaká je šance, že se americký viceprezident J. D. Vance stane v roce 2028 prezidentem? 24 procent. Se 17 procenty mu šlape na paty populární demokrat Gavin Newsom. Jaká je šance, že americká centrální banka v březnu sníží úrokové sazby? Sedm procent. A jaká je šance, že druhý příchod Ježíše Krista nastane v letošním roce? 4,2 procenta.
Jak víme, jaká je šance u prezidentských voleb? Navíc když ani jeden z nich nebyl zatím nominován, a dokonce ani jeden kandidaturu veřejně neohlásil. A jak známe šanci na pokles sazeb? U sazeb to umíme číst ze sázek spekulantů na trzích. U voleb ale kurzy nastavují bookmakeři, což nám také umí něco říct. Co kdybychom mohli hromadně sázet i na volby? Anebo na druhý příchod Krista?
Moudrost davů
Decentralizovaná sázková kancelář Polymarket to umí. Fanoušci projekt označují spíše za predikční trh, aby to příliš neevokovalo gambling. Moudrost davů, kteří jdou se svou kůží na trh. Nazývat to můžeme libovolně, ale regulátoři řady zemí to považují za sázkovou kancelář bez potřebných licencí a regulí, a tak se na něj ve Francii, Polsku, Belgii či Singapuru nepodíváte.
I ve Spojených státech měl problém a blokoval Američany v přístupu, nicméně s příchodem druhého prezidentství Donalda Trumpa se vztah Spojených států k regulaci kryptoměnového trhu otočil a Polymarket se Američanům opět zpřístupnil. Nemělo by nás ani překvapovat, že syn amerického prezidenta Donald Trump Jr. se stal poradcem projektu.
A tak si dnes můžete vsadit i na druhý příchod Ježíše Krista. Za 95,8 centu dostanete na konci roku 100 centů, samozřejmě pokud nepřijde. To je roční výnos 4,8 procenta. To je lepší než nejlepší nabídka spořicího účtu v České republice, dokonce to překonává i nejvýhodnější termínovaný vklad. A přiznejme si, prakticky bez rizika, že by nás tu letos Ježíš překvapil.
Jaká je hloubka trhu (a víry)? Veliká...
Kdo tedy, probůh, sází na to, že skutečně přijde? Není to jen pár podivínů. Hloubka trhu je v milionech dolarů. Kdybyste chtěli vsadit milion dolarů, pohnete s trhem jen minimálně, roční úrok by spadl na 4,1 procenta. Pořád lepší než tuzemské spoření. A máte na Nový rok bez práce při dnešním kurzu 840 tisíc korun. Jen se musíte modlit, aby Kristus nepřišel. Nic pro silně věřící.
Kde se ale vzali všichni ti lidé, kteří věří tomu, že letos zažijeme druhý příchod křesťanského spasitele? Opravdu tomu věří? Mohlo by se zdát, že ano, protože na to sází vlastní peníze, ale celé je to trochu komplikovanější. Gambling na druhou. Někdo totiž na začátku února otevřel jinou sázku, u které se ptá, zda někdy sázka na druhý příchod Krista vyskočí nad pět procent.
Tedy gambling nad výsledkem gamblingu. Finanční derivát. Nakoupíte si sázky na to, že to nad pět procent skočí, a pak můžete zkoušet manipulovat trhem, aby původní sázka vyskočila nahoru. A dost možná to ani o manipulaci není, jen si lidé hrají. Doba je prostě taková a kryptosvět nabízí dost bizarních příběhů pro ty, kteří v nich chtějí účinkovat.
Sázka na Ježíše má ještě jedno zajímavé ponaučení. Procenta na Polymarketu nutně neodpovídají šanci, že k dané události dojde. Stačil jeden derivát a je nade vší pochybnost jasné, že spíše než predikční trh je to skutečně jen velké neregulované kasino. Kasino, kde lze vydělat vysoké statisíce jen za to, že letos nepřijde na Zemi Ježíš Kristus.