Tesla ztrácí půdu pod nohama v Evropě. Sever ale ukazuje, že příběh ještě nekončí
- Ve Francii a Švédsku se prosincové registrace vozů Tesla propadly zhruba o dvě třetiny.
- Tržní podíl automobilky v Evropě dál klesá, konkurence sílí.
- Norsko jde opačným směrem: elektromobily tam ovládly trh a Tesla láme rekordy.
Americká automobilka Tesla má za sebou rozporuplný závěr roku. Zatímco na velkých evropských trzích, jako jsou Francie a Švédsko, její prodeje výrazně oslabily, v Norsku zažila jeden z nejsilnějších roků své historie. Vyplývá to z dat národních statistik, na která upozornila agentura Reuters.
Bolestivý pád ve Francii a Švédsku
Ve Francii, třetím největším automobilovém trhu Evropy, se počet registrací vozů Tesla v prosinci meziročně propadl o 66 procent na 1 942 aut. Za celý loňský rok činil pokles 37 procent, ukazují údaje automobilové asociace PFA. Ve Švédsku byl vývoj ještě dramatičtější: prosincové registrace klesly o 71 procent na 821 vozidel a celoroční propad dosáhl 70 procent, uvedla organizace Mobility Sweden.
Slábnoucí zájem se odráží i na celkovém postavení značky. Do listopadu se tržní podíl Tesly v Evropě, včetně Británie a zemí Evropského sdružení volného obchodu, snížil na 1,7 procenta z 2,4 procenta ve stejném období předchozího roku.
Rekordní výsledky v Norsku
Úplně jiný obrázek nabízí Norsko. Tam se v prosinci počet registrací vozů Tesla meziročně zvýšil o 89 procent na 5 679 aut. Automobilka zde loni dosáhla tržního podílu přes 19 procent, což je její historický rekord. Norsko přitom dlouhodobě patří k nejvyspělejším elektromobilním trhům světa. Elektromobily zde za celý loňský rok tvořily 95,9 procenta všech nově registrovaných aut, v prosinci dokonce 97,6 procenta. Celkový počet nových registrací dosáhl 179 549 vozů, což znamená meziroční nárůst o 40 procent.
Silnou roli hrají daňové úlevy a stabilní podpora elektromobility, díky nimž se Tesle v Norsku daří držet pozici nejprodávanější značky elektromobilů už pátým rokem v řadě.
Investoři vs. reální zákazníci Tesly
Podle analýzy Bloombergu se evropská čísla zapadají do širšího trendu. Investoři dál sázejí na dlouhodobou vizi šéfa automobilky Elon Musk, zejména na autonomní řízení, umělou inteligenci a robotaxi. Reální zákazníci jsou ale opatrnější. Tesla podle odhadů pravděpodobně prodala ve druhé polovině roku méně aut než o rok dříve, přestože ve třetím čtvrtletí vykázala rekordní dodávky.
Analytici zároveň výrazně snížili dlouhodobá očekávání. Zatímco před dvěma lety počítali s tím, že Tesla bude ročně prodávat přes tři miliony vozů, nyní se odhady pohybují kolem 1,8 milionu. Za ochlazením poptávky stojí kombinace stárnoucí modelové řady, sílící konkurence v Evropě i Číně, regulatorní omezení autonomních funkcí a také kontroverze spojené s Muskovými politickými postoji.
Zatímco zbytek Evropy bojuje se slabší poptávkou po elektromobilech a Evropská komise ustoupila od plánovaného zákazu spalovacích motorů od roku 2035, Norsko se vydává opačnou cestou. Právě tam Tesla zatím nachází odpověď na otázku, zda její elektrický příběh může i v Evropě pokračovat.