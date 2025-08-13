Těžiště byznysu se přesouvá na východ. Podívejte se, kdo ovládl žebříček TOP 100 firem světa
Odkud jsou největší firmy světa obchodované na burzách podle tržní kapitalizace? Mezi byznysovými giganty jednoznačně dominují společnosti z USA, Evropa mezitím ztrácí svou desetiletí budovanou silnou pozici. Její místo ale nezůstává prázdné, evropské firmy začínají vytlačovat asijští giganti. Podívejte se na žebříček, který porovnává 100 největších firem na světě z let 2005 a 2025 na základě dat Companies Market Cap.
10. Japonsko
Akio Toyoda ze společnosti Toyota Motor Corporation. |
Japonsko má v roce 2025 mezi sty největšími firmami dva zástupce, jde o automobilky Mitsubishi a Toyota. Za posledních 20 let současně o dva další zástupce přišlo. Z žebříčku totiž vypadli významní technologičtí hráči Neppon Telephone a NTT DoCoMo, což potvrzuje stagnaci v telekomunikačním průmyslu, který čelí nejen domácím regulačním omezením, ale i tlaku konkurence v podobě rychle rostoucích technologických a digitálních služeb z jiných zemí.
Pokles odráží to, že japonské firmy musely vyklidit pole konkurentům z USA a Číny, kam se přesunulo těžiště technologického růstu. Japonsko, které bylo v 80. a 90. letech synonymem pro technologickou inovaci a elektroniku, se navíc v posledních dvou dekádách potýká s nižším tempem růstu, stárnutím populace a silnou konkurencí z jiných asijských ekonomik.
9. Kanada
Kanadský poskytovatel platforem pro e-shopy těžil z dramatického růstu digitální ekonomiky. |
Kanada je první zemí v tomto srovnání, která dokázala rozšířit počet svých zástupců v žebříčku díky postupné diverzifikaci ekonomiky. Před 20 lety tam neměla žádného, a to zejména kvůli orientaci ekonomiky na těžbu a energetiku. Od té doby se však hospodářství Kanady změnilo a díky stabilnímu bankovnímu sektoru, přívětivému podnikatelskému prostředí a rostoucím technologickým firmám dokázalo poprvé dostat své zástupce mezi světovou špičku.
Novým přírůstkem v roce 2025 je konkrétně Shopify, e-commerce platforma umožňující firmám prodávat online, která těžila z dramatického růstu digitální ekonomiky, přechodu k online nakupování a globalizace prodeje. Druhým zástupcem je pak Royal Bank of Canada (RBC). I když název může trochu mást, jedná se o klasickou obchodní banku. RBC se do žebříčku dostala hlavně díky stabilnímu růstu a také reputaci bezpečné a ziskové instituce i v dobách ekonomické nejistoty.
8. Indie
Indická HDFC Bank. |
Podobně jako Kanada je na tom Indie. Před dvaceti lety její ekonomika sice rychle rostla, kvůli orientaci na zemědělství a průmysl ale nevytvářela dostatečnou přidanou hodnotu. To se v poslední době změnilo díky reformám, rozvoji infrastruktury i přílivu investic a Indie tak dostala mezi sto největších firem dva zástupce.
I nejlidnatější země světa má v první stovce banku. HDFC Bank je jednou z největších soukromých bank v zemi. Vyrostla zejména díky prudkému rozvoji služeb pro běžné klienty a vysoké poptávce po úvěrech. Druhým zástupcem v žebříčku je společnost Reliance Industries, což je firma působící napříč odvětvími od petrochemie, energetiky po telekomunikace i maloobchod. Vzestup Indie potvrzuje expanzi asijských zemí, které – vyjma Japonska – své pozice v žebříčku posilují.
7. Nizozemsko
Firma ASML je klíčovým hráčem v polovodičovém průmyslu. |
Další zemí se dvěma zástupci v top stovce podle tržní kapitalizace je Nizozemsko, které v ubývajících evropských firmách tvoří spíše výjimku. Evropským firmám se ve srovnání s ostatními tak nedaří a z žebříčku spíš ubývají. Zemi pomohly zahraniční investice a podpora podnikatelského prostředí.
V žebříčku se umístily společnosti z naprosto odlišných odvětví. Firma ASML je klíčovým hráčem v polovodičovém průmyslu a jediným výrobcem nejpokročilejších litografických strojů na světě, bez nichž by nebylo možné vyrábět moderní čipy. Její růst byl tažen explozí poptávky po výpočetním výkonu, datových centrech a umělé inteligenci. Druhá firma Prosus pak působí v oblasti internetových služeb a investic, s významným podílem v čínském technologickém gigantu Tencent a dalšími zájmy v e-commerce, fintechu či online vzdělávání.
6. Spojené království
Posledním zástupcem mezi největšími firmami je energetický gigant Shell. |
O jednu firmu navíc mezi stovkou největších společností podle tržní kapitalizace má Spojené království. Dobrý výsledek to ale není – před dvaceti lety měli Britové zástupců sedm. Většina z nich navíc z žebříčku vypadla úplně a jiné britské firmy je již nenahradily, což potvrzuje oslabovaní pozice Spojeného království na globální scéně.
Jediným zástupce země, který od roku 2005 v žebříčku zůstal, je banka HSBC. Jedna z největších bankovních institucí na světě těží ze své přítomnosti na asijských trzích.
Další firmu si ještě možná dobře vybavíme z dob koronavirové pandemie. Jde o firmu AstraZeneca, která byla jednou z poskytujících vakcínu na onemocnění covid-19. Mimo to rozšiřuje portfolio léků na onkologická a další závažná onemocnění.
Posledním zástupcem mezi největšími firmami je energetický gigant Shell. Další energetická firma BP, dříve Brittish Petroleum, z žebříčku naopak vypadla, stejně jako třeba telekomunikační společnost Vodafone.
5. Francie
Třemi francouzskými zástupci jsou globální ikony luxusu a drahého životního stylu. |
Kompletní obměnou mezi stovkou svých největších firem prošla Francie. Energetika, farmacie nebo telekomunikace přestaly hrát v zemi tak velkou roli. Naopak se francouzské firmy dokázaly prosadit v prémiových segmentech s vysokou marží. Tamní ekonomika dlouhodobě těží z kulturní prestiže i z přístupu na globální trh.
Proto nepřekvapí, že třemi francouzskými zástupci jsou globální ikony luxusu a drahého životního stylu. Konkrétně jde o LVMH, tedy největší skupinu prodávající luxusní zboží na světě, pod níž patří značky jako Louis Vuitton, Hennessy a další. Dále jde o výrobce módních doplňků Hermès a také významného hráče v kosmetickém průmyslu L'Oréal. Z žebříčku naopak vypadla energetická společnost TotalEnergies nebo třeba farmaceutická firma SANOFI-AVENTIS.
4. Švýcarsko
Třetí švýcarskou firmou je potravinový gigant Nestlé. |
Tři firmy má v seznamu i Švýcarsko. Na rozdíl od Británie a Francie, které o společnosti z top stovky spíše přicházely, si země o jednu firmu polepšila. Švýcarsko tak potvrzuje, že jeho stabilní ekonomika těží z robustního finančního zázemí a z politické neutrality.
Zemi helvétského kříže reprezentují dva velcí hráči farmaceutického průmyslu Roche a Novartis. Třetí švýcarskou firmou je potravinový gigant Nestlé. Možná překvapivě tak evropské centrum finančnictví mezi sty největšími firmami neudrželo banku UBS, která se v žebříčku umístila před dvaceti lety.
3. Německo
Zdravotnická divize německé průmyslové skupiny Siemens. |
Nejúspěšnější evropskou zemí je v žebříčku Německo, které má mezi sty největšími firmami čtyři zástupce. I u něj však platí, že si pohoršilo – před dvaceti lety jich totiž ve stejném seznamu mělo o dvě více. Německo čelí v posledních letech výzvám v oblasti tradiční průmyslu, jenž byl dlouho hlavním motorem růstu.
Tři z umístěných firem si svou pozici drží přes dvacet let. Konkrétně softwarový gigant SAP, telekomunikační Deutsche Telekom a technologická firma Siemens. Čtvrtou společností, která doplnila tuto trojici v letošním roce je dodavatel průmyslových plynů Linde.
Automobilky bychom na rozdíl od Japonska mezi firmami s největší tržní kapitalizací hledali marně. Volkswagen se mezi stovkou největších neumístil ani letos, ani před dvaceti lety. Mercedesu – bývalému DaimlerChrysleru – se sice dařilo v roce 2005, letos ale stejně jako jeho německý konkurent zůstal mimo umístění.
2. Čína
Z technologických gigantů se umístilo například Xiaomi nebo Tencent. |
Asijským lídrem je nepochybně Čína. Před dvaceti lety měla země ve stovce největších firem podle tržní kapitalizace pouhé dvě firmy. Letos jich má už 11. Čína se tak postupně proměňuje v globální špičku v oblasti technologií, e-commerce nebo finančních služeb. Společnosti v Číně se mohou spolehnout na obrovský domácí trh i podporu strategických sektorů, což se odráží v silném hospodářském růstu.
Před dvaceti lety se v žebříčku umístily dvě čínské firmy – Petrochina a China Mobile. Z technologických gigantů jde například o firmy Xiaomi nebo Tencent. Dále jsou mezi stovkou největších čtyři banky a opomenout nelze ani e-commerce firmu Alibaba.
1. USA
Lídrem celého žebříčku je kalifornská Nvidia. |
Jasné prvenství mají Spojené státy, které do top stovky dostaly dokonce 62 společností. Jde navíc o stejný počet firem jako před dvaceti lety. USA jsou na špici díky silnému kapitálovému trhu, otevřenému podnikatelskému prostředí, špičkovému výzkumu a schopnosti rychle zpeněžit nové technologie.
Přestože je počet firem stabilní, skrývá se v něm řada proměn. Zatímco v polovině prvního desetiletí nového milénia hrály velkou roli ropné společnosti, tradiční průmyslové podniky a klasické finanční instituce, v roce 2025 dominují technologické a inovativní firmy. Dnešní americká firemní špička stojí na pilířích, jako jsou cloudové služby, e-commerce, biotechnologie, finanční služby a třeba digitální média. Růst táhne digitalizace, masové rozšíření umělé inteligence, přechod k online nakupování a prudký rozvoj zdravotnických inovací.
Mezi nejvýznamnějšími firmami je třeba zmínit Nvidia, Microsoft, Apple nebo Google. Následuje společnost Amazon, Meta – pod kterou spadají sociální sítě jako Facebook nebo Instagram, a dále Broadcom či Tesla.