TOP Odpovědná firma 2020: Nejvyšší rating získal Vodafone | E15.cz

Společenská odpovědnost firem nedostala na frak ani uprostřed pandemie. Vyplývá to z výsledků sedmnáctého ročníku ocenění TOP odpovědná firma, který sestavuje organizace Byznys pro společnost. Letošním vítězem v hlavní kategorii se stal operátor Vodafone Czech Republic.

„Na jaře se s nástupem pandemie objevila obava, zda budou témata odpovědnosti a udržitelnosti pro soukromý sektor stejně aktuální a naléhavá jako dříve. Firmy primárně řešily bezpečnost zaměstnanců a pomoc nejzasaženějším skupinám obyvatel, koronavirová hrozba je přiměla přenastavit vnitřní procesy a upravit svoji činnost,“ uvedla Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost. „Velmi záhy se však potvrdilo, že principy CSR pro ně zůstávají prioritou, leckteré z nich dokonce přiměla k akceleraci aktivit v tomto směru,“ dodala.

V hlavní sledované kategorii TOP Odpovědná velká firma byly vedle Vodafone oceněny společnosti Skanska, Tesco Stores ČR, Pivovary Staropramen, Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ a Velux ČR.

„Vodafone dokázal zásadní věc: původní strategii udržitelnosti přetavil přímo do svých cílů, do účelu, za jakým podniká. Zároveň je tento účel jasně definovaný a vymezený tím, co Vodafone dělá, a může tím pádem ovlivnit – budování digitální společnosti, inkluze pro všechny a snižování dopadu na životní prostředí,“ říká Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelnosti ve Vodafonu.

Mezi malými firmami se do pětice nejlepších probojovaly výrobce látkových plen Bamboolik, digitální agentura e-Brána, Biopekárna Zemanka, investiční společnost Espira Investments a marketingová firma MHA.

Ocenění TOP Odpovědná firma 2020 je jediný rating svého druhu v Česku. Do sedmnáctého ročníku se zapojilo přes šedesát firem, z jejich projektů a strategií vybíralo 55 porotců.