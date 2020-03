Trump trvá na „čínském viru“, Peking se obává druhé vlny epidemie | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Trump si nebere servítky

Americký prezident Donald Trump opět obvinil Čínu, že může za celosvětovou pandemii koronaviru. Dodal, že nemoc „mohla být zastavena“ dříve, než se rozšířila globálně. Trump nový koronavirus opět označil jako „čínský virus“, což je projem, proti jehož používání Peking vehementně protestuje. Podle snímku, který zachytil fotograf deníku Washington Post, je to přitom Trump osobně, kdo pojmenování „čínský“ prosazuje – ve vytištěných poznámkách k projevu si příslušnou pasáž opravil tužkou.

Číňané vyčkávají

Skoro polovina čínský firem zaměřených na spotřebitelské zboží nemá dost prostředků, aby přežila dalších šest měsíců. Nejhůře jsou na tom restaurace, 60 procent z nich nemá na mzdy ani nájemné. Poptávka se ale zřejmě brzy ode dna neodrazí, zákazníci se totiž stále obávají opouštět své domovy. Čína se také obává druhé vlny epidemie koronaviru, částečně kvůli lidem vracejícím se domů ze zahraničí. S druhou vlnou se už potýkají Hongkong, Singapur a Tchaj-wan.

Počet obětí v Itálii překonal Čínu

Itálie je nyní zemí s největším počtem obětí koronaviru. Nemoci COVID-19 zde podlehlo už více než 3400 lidí. Počet obětí roste rychle i jinde v Evropě, situace se prudce zhoršuje ve Francii i Španělsku. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že situace se v zemi začne lepšit v červnu.

Ropa se vrací

Ropa na komoditní burze v New Yorku zaznamenala historicky největší jednodenní vzestup. Americký prezident Donald Trump totiž prohlásil, že se „ve vhodný čas“ do ropné války mezi státy Perského zálivu a Ruskem. Ropa na budoucí dodání vyskočila o 24 procent, nejvíce od zahájení obchodování v roce 1983. Někteří obchodníci se ale obávají, že to nejhorší ještě přijde.