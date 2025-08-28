Tvarůžkový hegemon A.W. chystá rozšíření výroby, v Lošticích postaví továrnu za 700 milionů
Společnost A.W., která v Lošticích na Šumpersku vyrábí olomoucké tvarůžky, zahájila první etapu plánových investic do rozšíření a modernizace výroby. K výrobnímu provozu letos vybuduje přístavbu o ploše 320 metrů čtverečních, která posílí stabilitu i kvalitu výroby tvarůžků a zároveň umožní mírné zvýšení produkční kapacity. Firma zároveň připravuje stavbu nového výrobního závodu za stovky milionů korun. Ve čtvrtek to sdělil ředitel A.W. Michal Pavelka.
Stavební práce na přístavbě provozu v Lošticích mají podle Pavelky skončit v listopadu, plný provoz v rozšířených prostorách firma plánuje zahájit v lednu příštího roku. „Vnímáme tuto investiční etapu primárně jako investici do modernizace a dalšího zkvalitnění výroby. Zároveň pokračujeme v technologické studii výstavby zcela nového závodu pro výrobu olomouckých tvarůžků v Lošticích, který by měl vyrůst v rámci další investiční etapy,“ uvedl Pavelka.
Součástí první etapy investic je vytvoření nových prostor pro mycí centrum, pořízení další mycí linky, rozšíření expediční chladírny a optimalizace toku výroby mezi jednotlivými technologickými kroky. Podle Pavelky budou práce postupovat tak, aby se nedotkly dodávek tvarůžků na trh.
V příštích letech chce firma A.W. investovat až 700 milionů korun do stavby nové továrny. Firma díky této investici zvýší svoji výrobní kapacitu o 70 procent a pokryje tak rostoucí poptávku po zrajícím sýru s nezaměnitelným aroma. „Pro stavbu nové továrny jsme se rozhodli kvůli rostoucí poptávce po olomouckých tvarůžkách z Česka i zahraničí, kterou v nynějších výrobních prostorách v centru Loštic už nejsme schopni uspokojit,“ řekl loni Pavelka.
Nový závod si vyžádá investici 500 milionů až 700 milionů korun a jeho areál v okrajové části Loštic zabere plochu 50 tisíc metrů čtverečních, z toho na zastavěnou část připadne až 10 tisíc metrů čtverečních. Podnik bude moci ročně vyrobit 3800 tun tvarůžků. „Vyšší produkci chceme uplatnit v Česku, ale i na zahraničních trzích. Více tvarůžků plánujeme exportovat do Polska, Maďarska a na Slovensko. Zároveň zamýšlíme zahájit dodávky do Rakouska a Německa,“ dodal Pavelka.
Firma A.W. nyní v Lošticích ročně vyrobí více než 2000 tun tvarůžků. Většinu produkce prodá v ČR. Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem. Historie tvarůžků na Hané spadá do 15. století. Tvarůžky z Loštic získaly v roce 2010 chráněné zeměpisné označení EU.