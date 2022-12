Twitter Files zatím nejsou Watergate. Muskovi lze stěží věřit | E15.cz

Majitel Twitteru Elon Musk zpřístupnil třem vybraným novinářům interní komunikaci bývalých zaměstnanců. Žurnalisté mají zdokumentovat, jak americké úřady zasahovaly do moderování obsahu na prominentní sociální síti. Kauza je obzvláště komplikovaná, konzervativci ji zpravidla označují za obdobu Watergate, názory z druhé strany spektra se snaží věc zlehčovat.

Zjištění novinářů Matta Taibbiho, Bari Weissové a bloggera Michaela Shellenbergera jsou zatím publikována výhradně na Twitteru a částečně v zamčených newsletterech. V dosavadních čtyřech twitterových vláknech v podstatě pouze citují z interních emailů a konverzací na platformě Slack. Publikace na sociální síti byla jediná podmínka Elona Muska pro to, aby trio pustil k interní komunikaci.

Uveřejněná zjištění se zatím týkají dvou kauz: blokování obsahu v souvislosti s obsahem notebooku Huntera Bidena, syna nynějšího amerického prezidenta, a možné korupce na Ukrajině a zablokování twitterového účtu exprezidenta Donalda Trumpa po útocích jeho příznivců 6. ledna 2021 na Kapitol.

Vlákna autorů mají dokazovat, že Twitter dlouhodobě a systematicky škodil konzervativním politikům například tím, že různými způsoby omezoval dosah jejich příspěvků, a naopak stranil druhé části spektra – právě jako v případě Huntera Bidena, když blokoval sdílení původního článku z bulvárního listu New York Post.

Druhou linkou příběhu je role vládních úřadů, které byly s vedením sociální sítě v čilém kontaktu a v mnoha případech měly podle zveřejněných interních konverzací zaměstnanců vliv na to, které příspěvky budou smazány či alespoň kterým z nich se omezí dosah.

V mainstreamu zatím vládne nezvyklé ticho, což je naprosto jiná situace, než v případě předchozích publikací interního dění z prostředí sociálních sítí. Muskův počin je však bezprecedentní a způsob publikování může působit nedůvěryhodně. Není ostatně divu, jedná se o rozsáhlá a vážná obvinění, ale žádné z twitterových vláken neobsahuje vyjádření těch, kterých se zjištění týkají. Chybějí také komentáře expertů z oboru, kteří by nabídli svůj pohled na věc.

Pochybnosti shrnul novinář a spolupracovník deníku E15 Jakub Zelenka o víkendu na Twitteru v reakci na tweet šéfredaktora webu Info.cz Michala Půra. „Za prvé, posuzují se i motivace zdroje. Data jim dal Musk… Za druhé, vidí tedy celý příběh, nebo jeho výsek? Dostali vše důležité? Za třetí, nepřijde mi, že by to dál nějak výrazně odmakali. Data by měla být jen nějaký základ, který budou rozvíjet dál. Prostoru mají dost,“ napsal na sociální síť.

Vůči zjištění je skeptická i socioložka Marie Heřmanová, která se sociálním sítím věnuje na akademické úrovni. „Je to zmatený a neověřený popis problémů s moderací obsahu, o kterých všichni, kdo se někdy trochu zajímají, dávno vědí a dávno se o nich diskutuje. Převratné odhalení to není ani proto, že Twitter o všech těchto problémech mluvil, doslova k tomu existovala FAQ page,“ napsala na Twitter.

Musk prý koupil Twitter kvůli tomu, aby posilnil svobodu slova a zvýšil transparentnost sítě. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že na koupi Twitteru Muskovi přispěla Saúdská Arábie, země, ve které stále platí státní cenzura a svoboda slova je na dně žebříčku priorit hned vedle lidských práv.

Velká média se tak budou muset vypořádat se složitým problémem jak informovat o potenciálně závažných zjištěních, když nemají přístup k prvotním zdrojům a záměrně je na veřejnost vypustil excentrický miliardář, u kterého lze těžko odhadovat, co vlastně zamýšlí... Nelze totiž zapomínat, že Musk není politicky neutrální osobností, což dokázal naposledy před kongresovými volbami, když Američanům doporučoval volit Republikány.

Musk se přitom z neznámých příčin s Joe Bidenem, kterému by kauza Twitter Files mohla výrazně uškodit, příliš nekamarádí a prezidenta označuje za loutku. Muskova motivace je tak kardinální otázkou příběhu.

Reakce většiny médii se dá zatím označit slovy ignorance a bagatelizace. Nikdo ovšem neví, co dalšího Taibbi, Weissová a Shellenberger vytáhnou na veřejnost, protože nikdo ani neví, k čemu všemu mají přístup. Je však nepravděpodobné, že by na politické scéně vypuklo zemětřesení, které kdysi vyvolala kauza Watergate. Už snad jen kvůli formě, ve které jsou zjištění vypouštěna na veřejnost.

Žaloba za propagaci NFT. Svět technologií zaplavila loni vlna zájmu o nezaměnitelné tokeny (NFT). Na tento trend chtěly naskočit i celebrity po celém světě včetně amerických. Nyní na prominentní osobnosti veřejného života, jako jsou Jimmy Fallon, Justin Bieber nebo Snoop Dogg, podala skupina žalobců žalobu kvůli propagování NFT kolekce Bored Ape Yacht Club. Skupina požaduje odškodnění ve výši pěti milionů dolarů za to, že celebrity a společnost Yuga Labs, která kolekci vydala, uměle tlačily cenu sbírky NFT vzhůru.

Mise Artemis slaví úspěch. Návrat člověka na Měsíc je zase o krok blíže. O víkendu byla úspěšně dokončena první fáze mise Artemis, když se modul Orion, který byl ve vesmíru bez posádky, úspěšně vrátil a přistál v Tichém oceánu. Nic tak zatím nebrání tomu, aby se za dva roky vydala na Měsíc mise s kompletní čtyřčlennou posádkou.

Další změny na Twitteru. Elon Musk stále hledá způsob, jak vylepšit Twitter k obrazu svému. Zatím poslední úpravou je změna maximálního počtu znaků na příspěvek. Z nynějších 280 by Musk rád udělal 4000.

SBF podezřelý z podvodu? Pád kryptoburzy FTX prozatím neměl právní dohru, což se ovšem může brzy změnit. Američtí vyšetřovatelé podle agentury Bloomberg podrobně zkoumají, jakým způsobem byly vyvedeny peníze klientů z burzy mimo Spojené státy a zda tak zakladatel společnosti Sam Bankman-Fried neporušil zákon.