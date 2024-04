Právníci stvoření umělou inteligencí útočí už i na české redakce a hrozí jim žalobami kvůli domnělému používání kradených fotografií. Jedná se však o podvod a snahu fiktivní právní kanceláře dostat na servery odkazy na své klienty. Tím by vylepšili jejich pozice ve vyhledávačích.

Z webové stránky domnělé americké právní společnosti Commonwealth Legal zírá dvacet čtyři tváří. Jejich oči postrádají jiskru života a není divu – právník Liam Clark ani právnička Zoe Baker, kteří "žijí" na webu firmy, ve skutečnosti neexistují. „Všechny obličeje byly pravděpodobně vytvořené umělou inteligencí,“ popsal pro 404 media Ali Shahriyari, spoluzakladatel a technický ředitel startupu zabývajícího se detekcí umělé inteligence Reality Defender. Umělá inteligence vytvořila také logo právní firmy.

Zatím jen varování

Navzdory své reálné neexistenci právní kancelář do schránek redakcí a blogů po celém světě, včetně Česka, rozeslala varování. „Naše právní oddělení Vám zasílá toto oznámení o porušení právních předpisů, a to z důvodu neoprávněného použití obrázku našeho klienta,“ napsal Commonwealth Legal také mediálnímu domu CNC, jehož součástí je i deník e15.

Podobnou zkušenost má také menší web tedium.co, který na sociální síti Mastodon případ s falešnou právní kanceláří rovněž popsal. Na „právní kancelář“ si stěžuje i řada uživatelů na sociální síti Reddit.

Novinář Ernie Smith varuje před falešnými právníky na sociální síť Mastodon.|@ernie@writing.exchange

E-mail, který zaslali falešní právníci serveru tedium.co, se lehce liší formulací, ale v jádru je stejný jako ten, jenž přišel do schránky vydavatelství CNC. Právní kancelář požaduje, aby u jedné z fotek médium odkazovalo na „původního majitele“ a ještě přidalo viditelný proklikávací odkaz na jeho webové stránky.

Novinář tedium.co ve svých příspěvcích dokazuje, že má na fotku autorská práva, na rozdíl od firmy, jež si ji snaží přivlastnit. Ta se navíc snažila tedium.co donutit, aby u fotky odkazovala na internetovou stránku s recenzemi technologických gadgetů.

V případě CNC měl být vlastníkem autorských práv web prodávající větrné turbíny a solární elektrárny. Pokus o odpověď společnosti Commonwealth Legal ale k ničemu nevede, telefonní čísla uvedená na stránkách kanceláře jsou odpojená a nikdo nereaguje ani na otázky od novinářů položené přes e-mail.

Máte pět dní

E-maily redakcím jsou navíc formulovány tak, aby vytvořily na oběť nátlak. Operují například časovým ultimátem. „Údaje o našem klientovi musejí být na vaši stránku doplněny do pěti dnů. Odstranění obrázku z vašich stránek nestačí,“ píší falešní právníci s tím, že důkazy mají dobře zdokumentované a v případě sporu je neváhají použít. Útočí přitom na texty, které jsou staré i více než deset let, a tak mohou argumentovat tím, že fotografie byla používána bez povolení celé roky.

Tahle taktika může zabírat obzvláště u malých serverů, které si nemohou dovolit soudní spory nebo platit právníka, aby výhrůžku analyzoval. Změnit původní zdroj u fotky a odkázat na cizí webovou stránku je v porovnání s tím velmi levné řešení.

Redaktor serveru tedium.co, který případ popsal, také upozornil, že podezřelá je už adresa sídla neexistující kanceláře. V ulici stojí jen jedna jednopatrová budova, Commonwealth Legal ale upřesňuje, že sídlí až ve čtvrtém patře.

Adresa sídla právní kanceláře Commonwealth.|@ernie@writing.exchange

Server 404 media upozornil, že se jedná se o poměrně nový trik na poli internetových podvodů a manipulací. Podvody pracující se SEO, optimalizací odkazů ve vyhledávačích, jež napomáhají jejich viditelnosti, jsou poměrně časté, tenhle ale vyniká svou zákeřností. Kdyby se právníkům generovaným umělou inteligencí podařilo odkazy svých klientů dostávat na relevantní zpravodajské weby a blogy, Google by je pravděpodobně podle 404 media vyhodnotil kladně, což by vylepšilo jejich pozici a dostalo je na přední místa při zobrazování výsledků vyhledávání. Metoda tak může být účinnější než například reklamy vedoucí do sítí nekvalitních webů, které na sebe navzájem odkazují.