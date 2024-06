V Dolních Chabrech začala vyrůstat nová čtvrť. Kromě bytů nabídne i sportoviště a služby

Výstavbu další části nové rezidenční čtvrti budované v Dolních Chabrech v Praze 8 zahájila v těchto dnech developerská společnost Star Group. Investice do projektu, navazujícího na čtyři etapy realizované na severním okraji metropole během let 2014 až 2021, dosáhne dvou miliard korun.

Projekt, který na pražský trh s novými byty přináší bezmála 250 jednotek, roste na území zhruba ohraničeném ulicemi K Beranovu, U Traktorky a Za Pískovnou, tedy v bezprostředním sousedství lokality, v níž v průběhu sedmi let pod taktovkou Star Group již vyrostlo více než 620 bytů.

Autorem architektonického návrhu nové části lapidárně označené písmeny H a I, představující výstavbu deseti nízkopodlažních viladomů o bezmála 20 tisících metrech čtverečních bytové plochy, je stejně jako v případě všech předchozích etap ateliér Loxia. Koncept zeleně a lineárního i centrálního parku má v rukou ateliér Flera Ferdinanda Lefflera.

„Této lokalitě se v našem studiu věnujeme již přes deset let a máme k ní vřelý vztah. Kromě novostaveb, kdy každá etapa Nových Chaber je jedinečná a rozpoznatelná, jsme do území navrhli postupně vznikající lineární park, který propojí centrum Dolních Chaber s touto novou rezidenční čtvrtí. Vnímáme totiž, že právě veřejný prostor a dobrá prostupnost jsou zásadní nejen pro život nových obyvatel, ale i starousedlíků,“ říká Jana Mastíková, hlavní architektka ateliéru Loxia.

„Ještě před tím, než se účast developerů na veřejné vybavenosti stala požadavkem municipalit, jsme začali v Dolních Chabrech budovat městečko krátkých vzdáleností se službami, upraveným veřejným prostorem a zelení,“ přibližuje přístup Star Group Tal Grozner, generální ředitel společnosti. V minulých letech tak v rámci nové obytné čtvrti vzniklo náměstí s obchody, základními službami a restaurací. Vybudováno bylo sousedské komunitní centrum a veřejná mateřská škola. „Celkové investice do vybavenosti, včetně kontribucí, darů a podpory komunitního života v rámci Nových Chaber do této chvíle přesáhly 180 milionů korun,“ podotýká Grozner.

Byty, zeleň, sportoviště

V rámci předprodeje developer v závěru loňského roku na trh uvedl zhruba polovinu z celkového počtu bytů. „Předprodej byl ale natolik úspěšný, že jsme se navzdory původním plánům rozhodli už v květnu do prodeje uvolnit dalších 122 bytů. V nabídce jsou tak bytové jednotky ze všech deseti viladomů,“ říká Tal Grozner. A dodává, že navzdory tříleté pauze, která uplynula od dokončení poslední etapy, si na další výstavbu v Chabrech počkala řada lidí, která se o koupi zajímala už v předchozí etapě, a také ti, kteří si tu již v minulosti pořídili menší byt a nyní plánují přesun do většího.

Na obchodní úspěch projektu má podle Groznera vliv také hypotéka s garantovanou úrokovou sazbou, kterou Star Group nabízí zájemcům o byty s dispozicí 3+kk a větší. „Koupi bytu s pomocí hypotečního úvěru jako takového v našem projektu v současnosti využívá padesát procent kupujících. Z dosud prodaných bytů naši nabídku využila polovina klientů financujících pořízení bytu touto formou,“ doplňuje šéf Star Group.

Součástí etapy, která je právě ve výstavbě a jejíž kolaudace je plánována na druhou polovinu roku 2026, se stane také velký park se zelení, hracími prvky a prostorem pro setkávání. V budoucnu v lokalitě vznikne i multifunkční sportoviště o rozloze 3500 metrů čtverečních. O jeho konkrétní podobě rozhodovali obyvatelé Dolních Chaber v anketě, kterou počátkem roku Star Group pořádala ve spolupráci s městskou částí. Na výběr byly tři varianty, z nichž nakonec s převahou hlasů vyhrál sportovní park, kde se bude nacházet multifunkční hřiště, hřiště na volejbal, místo pro basketbalový koš, zázemí pro stolní tenis či workout. Najde se zde ale i prostor pro lezeckou stěnu a pumptrack.

„Kromě kompletní občanské vybavenosti včetně komunitního centra, obchodů a služeb a mateřské školy přímo v místě bude pro oblast velkou přidanou hodnotou i dobrá dopravní dostupnost, bezproblémové spojení s centrem metropole,“ tvrdí Grozner. V současnosti je totiž ve výstavbě prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Zdib, které by mělo být hotové do dvou let. Tedy ve stejnou dobu jako výstavba nové etapy Nových Chaber. První zastávka této trati bude navíc situována přímo na úrovni projektu na páteřní komunikaci Ústecká, zhruba dvě minuty chůze od bytových domů.