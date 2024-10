Administrativní zátěž nebo nedostatečná podpora od státu. To jsou největší trápení malých a středních podniků v Česku. Myslí si to podnikatel Jan Coufal, který je zakladatelem marketingové agentury Czech Promotion a cyklistického obchodu bikero. „Naším cílem je do roku 2030 otevřít po republice 24 nových prodejen,“ říká Coufal. Bikero dosáhlo loni čistého obratu téměř 130 milionů korun a zatím je stále ve ztrátě. Rozhovor se uskutečnil v rámci Velkého týdne malých podnikatelů, který se každoročně snaží upozornit na důležitost i překážky malých a středních podniků v Česku.

Co podle vás malé a střední české firmy nejvíce trápí?

Vzpomínám si na naše začátky, kdy na nás stát kladl obrovskou administrativní zátěž, což se bohužel moc nezměnilo. Stále se mění daňová pravidla, digitalizace je složitá, a když porovnám zkušenosti se zahraničím, jsme pozadu. Například v Norsku finanční úřad často radí, jak na daních ušetřit. Tady to naopak vypadá, že stát očekává, že podnikatelé budou sloužit jemu. Malé firmy do padesáti zaměstnanců zaměstnávají téměř čtyřicet procent pracovní síly, ale polovina z nich zvažovala uzavření v posledních třech letech. Stát by měl více podporovat podnikání místo kladení překážek.

Co by tedy měl stát konkrétně udělat, aby firmám skutečně pomohl?

Pomohlo by, kdyby stát podnikatelům přestal házet klacky pod nohy. Například ve Spojených státech je pracovní trh flexibilnější, což umožňuje podnikatelům reagovat rychleji. V Česku je proces zaměstnávání a rozvazování pracovních poměrů často složitý a odstrašující, zejména pro malé podniky. Potřebujeme se soustředit na vzdělávání, zjednodušení pravidel a obecně na podporu podnikatelského prostředí. Tím by se nejen snížila byrokracie, ale také zvýšila stabilita a ochota lidí v podnikání pokračovat a růst.

Jak se podle vás bude české podnikatelské prostředí měnit v následujících letech s ohledem na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, digitalizaci a na nástup umělé inteligence (AI)?

Věřím, že AI má potenciál výrazně proměnit naše podnikatelské prostředí. Už dnes nám pomáhá zvýšit efektivitu. Například jednoduchou rešerši, kterou dříve dělala asistentka půl dne, dnes s AI zvládneme za pár minut. Navíc umělá inteligence může pomoci i s digitalizací státní správy, což by usnadnilo podnikání v Česku. Mým přáním je, aby stát začal AI aktivně využívat a podpořil tím inovace v podnikatelském prostředí.

Pokud jde o flexibilitu pracovního trhu, je jasné, že potřebujeme větší volnost. Zaměstnanci by mohli snáze měnit práci a podnikatelé by zase mohli lépe reagovat na potřeby trhu. Politici se bohužel často obávají dělat kroky, které by opozice označila za antisociální, ale někdy je změna nutná pro dlouhodobý rozvoj.

Jste jako mentor zapojený do platformy Do toho!, která radí začínajícím podnikatelům. Proč je pro vás důležité předávat dál zkušenosti?

K mentorování jsem se dostal během covidu, kdy za mnou začali přicházet známí podnikatelé se žádostí o pomoc – třeba majitelé restaurací nebo posiloven, které musely zavřít. Snažil jsem se jim ukázat, jak se dá situace řešit, od zavedení rozvozů až po lepší marketing. Tak vznikla iniciativa Marketingem proti krizi, která měla nečekaný ohlas.

Mentoring mi umožňuje dostat se zpět ke kořenům podnikání a pracovat s lidmi, kteří jsou opravdu zapálení pro svůj obor. Podnikatelé se často učí za pochodu, ale dobré vedení jim může výrazně pomoci vyhnout se nákladným chybám. Rád předávám své zkušenosti, ať už jde o správné řízení týmu, nebo nastavování efektivních marketingových strategií.

Co jsou nejslabší a nejsilnější stránky českých malých a středních podniků?

Malé a střední podniky odvádějí skvělou práci už jen tím, že se vůbec odvážily začít. Podnikání vyžaduje odvahu a schopnost učit se za pochodu. Na druhou stranu mnoho z nich dělá chyby v personalistice – často vybírají zaměstnance pocitově a nevyužívají ověřené metody, které pomáhají odhalit, zda je kandidát opravdu vhodný.

Další slabinou bývá marketing. Mnozí podnikatelé si myslí, že jejich zákazníci jsou všichni, a snaží se oslovit příliš široké publikum, což nakonec oslabuje jejich působení. Je klíčové se zaměřit na konkrétní cílovou skupinu a strategicky využívat data, ideálně za pomoci nástrojů, jako je umělá inteligence. Správný přístup k personalistice a marketingu může firmám výrazně pomoci v růstu a získání konkurenční výhody.

Vaše agentura Czech Promotion spolupracuje asi s 350 menšími i středními firmami. Jaký je rozdíl v přístupu k marketingu u menších podniků?

U malých firem je naše práce často o edukaci. Majitelé a manažeři marketing často vnímají jako jednoduchou reklamu. Snažíme se jim vysvětlit, že marketingová strategie je dlouhodobá investice, která přináší výsledky postupně. Velké korporace, jako je Coca-Cola, jsou zvyklé investovat velké částky, ale pro malé podniky je třeba milionová investice velkým krokem. Naším cílem je provést je celým procesem srozumitelně, aby pochopili, jak investice do kvalitního marketingu může dlouhodobě přinášet zisk.

Zmínil jste, že vedle marketingu je důležitá personalistika. Jaký je váš recept na to, jak si najít ty správné lidi?

Ano, výběr lidí je pro nás klíčový. Zaměřujeme se na čtyři faktory: produktivitu, motivaci, osobnost a odbornost. Například produktivita je pro nás důležitá, protože chceme lidi, kteří mají přirozený drive. Motivace je dalším důležitým bodem – odlišujeme ty, co jsou motivovaní hlavně penězi, od těch, kteří chtějí práci dělat kvůli týmové atmosféře a společným cílům.

Osobnost nám pomáhají odhalit psychotesty, které ukazují, zda se kandidát hodí do týmu a zvládne povahu práce. Díky nim poznáme, jestli například někomu vyhovuje stabilní, rutinní práce, nebo jestli potřebuje dynamiku a výzvy. Znalosti a dovednosti jsou také důležité, zvlášť u specifických pozic, ale pracujeme na tom, abychom vždy našli lidi, kteří zapadnou nejen kvalifikací, ale i osobnostně. Tento pečlivý výběr se nám dlouhodobě vyplácí a máme tým, na který je spoleh a který se navzájem podporuje.

Spolu s Czech Promotion vlastníte i bikero, které se zaměřuje na prodej kol. Jak se vám podařilo vybudovat úspěšnou firmu v tak konkurenčním prostředí, jako je cyklistika?

Nápad na bikero vlastně vznikl, když jsem si všiml, že v Čechách není žádný lídr na trhu v oblasti cyklistiky – podobně jako Alza v elektronice – a že je tu na něco podobného prostor. Šlo hlavně o intuici a odvahu zariskovat. Díky tomu, že jsme se rozhodli ponechat si během covidu předobjednávky, jsme byli jedni z mála, kteří měli po otevření prodejen kola skladem. A to se nám vyplatilo. Cyklistika má v Česku velký potenciál, jde o velmi oblíbený sport. Když chcete začít, potřebujete investovat až desítky tisíc. Přitom ti největší prodejci měli předtím podíl jen jedno až dvě procenta trhu. Věděl jsem, že je tu potenciál a dnes se snažíme budovat firmu tak, aby to byl největší prodejce cyklistiky v zemi. V současné době nejvíce trenduje prodej gravelů a elektrokol, a podle mě půjdou ještě nahoru.

Jaký máte další cíle s bikerem a Czech promotion?

Naším cílem s bikerem je do roku 2030 otevřít po republice 24 nových prodejen, protože zákazníci stále ocení osobní přístup a možnost kolo si přímo vyzkoušet. Akvizice prodejen a e-shopu Cycology nám také umožnila rozšířit naši působnost do dalších regionů a být zákazníkům co nejblíže. Co se týče Czech promotion, chceme do roku 2030 dosáhnout dvojnásobného obratu kolem miliardy korun bez zdvojnásobení zaměstnanců. Toho chceme dosáhnout zaměřením se na procesy a projektové systémy a celkové zefektivnění systému reklam.