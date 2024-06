Vláda změkčí cizincům podmínky pro získání práce. Bude si ale mezi nimi vybírat

Než začne platit novela o zaměstnanosti, kterou ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) hodlá předložit příští rok, chystá rezort několik změkčení. S jejich platností počítá od letošního července. „Urychlí začlenění cizinců na český trh práce a zároveň usnadní zaměstnavatelům celý přijímací proces těchto lidí,“ shrnuje mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Rozšíří se například okruh zahraničních uchazečů o místa s takzvaným volným přístupem na pracovní trh. Stát přestane vyžadovat, aby si zařídili povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, která svého držtele opravňuje pobývat a pracovat v Česku déle než tři měsíce, nebo třeba takzvanou modrou kartu, tedy povolení k dlouhodobému pobytu u zaměstnání vyžadujících vysokou kvalifikaci. „Bude se jednat o příslušníky těch států, které po projednání na tripartitě stanoví nařízením vláda, a to s přihlédnutím k aktuálním požadavkům soukromého sektoru,“ vysvětluje Augusta.

Dalším z opatření bude možnost upustit od takzvaného testu trhu práce, kdy pracovní pozice musela být deset až třicet dnů nabízena pracovním úřadem a až pak mohla být obsazena zahraničním uchazečem. V tomto případě se sjednotí právní úprava zaměstnaneckých a modrých karet. Krajské pobočky Úřadu práce nebudou muset test provádět, pokud v daném regionu poptávka po posilách výrazně převyšuje nabídku. „Cílem opatření je zefektivnit obsazování volných pracovních míst cizinci tehdy, pokud je nelze obsadit občanem České republiky nebo Evropské unie,“ upřesňuje Augusta.

Do třetice už firmy nebudou muset vyplňovat tištěné ani elektronické formuláře o zaměstnávání zahraničních pracovníků. Nová právní úprava platná od července počítá se zjednodušením této dosavadní povinnosti.

„Potřebujeme odstranit hlavně byrokratické bariéry, aby k nám lidé ze zahraničí mohli snadněji přicházet," shrnuje zásadní problém viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. Podnikům chybějí především technické síly a k zemím, z nichž by se daly získat, patří podle Jabůrkové především Indie, Indonésie, Vietnam či Filipíny. „Je spousta států, které můžeme považovat za bezpečné, a potenciál je tam obrovský. Když jsme byli na podnikatelské cestě v Indii, měli zájem také o otevření poboček českých univerzit,“ popisuje viceprezidentka největšího zájmového sdružení firem.

Stát však láká kvalifikované cizince a experty také ze Španělska, Portugalska a dalších zemí jižní Evropy, kde je vysoká nezaměstnanost. „U mladých je to často deset i patnáct procent. Cílíme na lidi s vysokou kompetencí z oblasti IT nebo výzkumu. Navazujeme velmi úzkou spolupráci s tamními úřady práce a institucemi, které zprostředkovávají zaměstnání. To je teď jedna z priorit Úřadu práce,“ uvedl dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Vláda před týdnem schválila zásadní změkčení pravidel pro cizince z devíti zemí, například ze Spojených států, Velké Británie, Austrálie, Kanady, Japonska nebo Izraele. Od července získají volný přístup na český pracovní trh a k nástupu do zaměstnání nebudou potřebovat povolení ani zaměstnaneckou kartu. Uvolnění pravidel platí také pro Jihokorejce, Novozélanďany a Singapuřany. Opatření má usnadnit situaci zejména expertům a manažerům.

„Při výběru států bylo přihlédnuto zejména k tomu, že je pro Českou republiku prioritou podpora přijímání a zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků a z bezpečnostního hlediska se v případě vybraných zemí jedná o státy s minimálním stupněm rizika,“ konstatovalo ministerstvo práce v oficiálním vyjádření ke změně.

Lidé z devíti vybraných zemí představují jen něco přes procento zahraničních zaměstnanců v Česku, kterých bylo na konci března téměř 818 tisíc. Nejvíce ze zmíněných zemí, 4434 pracovníků, pochází z Velké Británie.