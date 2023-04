Sandberg Capital investuje do aplikace pro školky Twigsee | e15.cz

Slovenská private equity společnost Sandberg Capital, která ovládá nejrozšířenější školní informační systém v Česku Bakaláři, investuje do české aplikace pro správu školek Twigsee. Sandberg Capital spolu s minoritními vlastníky firmy Bakaláři Software a zakladatelkou Twigsee Vandou Seidelovou založil holdingovou společnost Educleus, do které jsou vloženy obě společnosti, tedy Bakaláři i Twigsee. Hodnotu transakce strany neuvedly.

Cílem nově vzniklé skupiny je poskytovat digitální podporu českým školkám a školám. Společnost Sandberg Capital založená bývalým ředitelem J&T Corporate Finance Martinem Fedorem nově vlastní 75 procent holdingu Educleus, zbylých 25 procent je rozděleno mezi původní spoluzakladatele Bakalářů Antonína Blatného, Petra Blümela a Antonína Beneše a zakladatelku Twigsee Vandu Seidelovou.

„Twigsee i Bakaláři si zatím ponechávají svá jména, stejně jako pro všechny zákazníky na všech našich produktových platformách skupiny se zatím nic nemění. Do budoucna zřejmě budeme hledat nový společný název pro celou skupinu, ale nyní to není na pořadu dne,“ řekla zakladatelka Twigsee Vanda Seidelová, která byla jmenována generální ředitelkou celé skupiny.

Seidelová získá navíc podíl ve společnosti Bakaláři Software. Ostatní minoritní společníci a investoři včetně Jiného fondu, za kterým stojí Jiří Hlavenka a Jan Sláma, byli vyplaceni s tím, že jejich fond do aplikace vložil předloni 13 milionů korun.

„Exit nám přinesl několikanásobné zhodnocení původní investice. Současně nám dává propojení Twigsee s Bakaláři smysl, takže to vnímáme jako úspěch pro všechny strany. V mém případě jde navíc o první kompletně dotaženou investici do začínajícího startupu,“ uvedl investor Jan Sláma, který společně s Jiřím Hlavenkou v rámci Jiného fondu drží investici v deseti dalších startupech, mimo jiné v digitálním antikvariátu Reknihy.

Twigsee ve středu oznámilo další spolupráci, a to s mateřskými školkami v Plzni, kde aplikaci bude využívat 46 předškolních zařízení. Nově vzniklá skupina Educleus bude obstarávat informační systém pro celkem 92 procent všech českých škol, přibližně pět tisíc, a 15 procent českých mateřských škol, přibližně 750, což dohromady představuje více než milion aktivních uživatelů.

„Pro Sandberg je vzdělávání jedním z klíčových témat již od samotného založení fondu. Kromě Bakalářů vlastníme od roku 2017 také mezinárodní školu Cambridge a síť mateřských škol Funiversity. Vytvoření společnosti Educleus je dalším důležitým krokem v naplňování naší dlouhodobé vize podpory moderního vzdělávání ve středoevropském regionu,“ uvedl František Paller, investiční manažer společnosti Sandberg Capital odpovědný za oblast vzdělávání.

Bakaláři jsou nejpoužívanější školní informační systém v Česku s více než třicetiletou tradicí. „Se společností Sandberg spolupracujeme už osm let a víme, že nám to přineslo obrovský růst. Pomohlo nám to také konsolidovat český trh v oblasti školních informačních systémů. Po tomto novém spojení se nám společně podařilo rozšířit věkové portfolio našich klientů od dětí předškolního věku až po absolventy středních škol,“ řekl Antonín Blatný, spoluzakladatel společnosti Bakaláři Software.

Sandberg Capital je slovenská private equity společnost založená v roce 2014. Zaměřuje se na investice do menších a středně velkých společností na Slovensku a v regionu střední a východní Evropy. Ve svém prvním fondu spravuje aktiva v hodnotě více než 210 milionů eur. Ve svém portfoliu má například výrobce podnikových softwarů Solitea, webhostingovou a cloudovou společnost Webglobe či slovenské maloobchodní sítě Terno a Kraj.

V prosinci 2021 se společnosti Sandberg podařilo uzavřít svůj druhý investiční fond s vázaným kapitálem ve výši 130 milionů eur, do kterého investovali především institucionální investoři včetně jednoho z největších evropských investorů, Evropského investičního fondu.