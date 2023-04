Český startup vyvíjí umělou inteligenci na diagnostiku strojů | e15.cz

Dříve podle zvuků dokázali poruchu zařízení identifikovat jen ti nejostřílenější experti, kteří s jedním typem stroje pracovali desítky let. Český startup Neuron Soundware usiluje o to, aby takovou diagnostiku mohla využívat každá firma. Nyní na to získal podporu od Evropské unie, která mu posílá desítky milionů korun.