Tykačova Sev.en Global Investments v roce 2023 spadla do ztráty

Skupina Sev.en Global Investments poprvé zveřejnila své konsolidované finanční výsledky. V roce 2023 spadla do čisté ztráty 11 milionů eur poté, co za rok 2022 vykázala čistý zisk 492 milionů eur. Po přecenění hodnoty energetických kontraktů ale skupina vykázala konečný zisk 142 milionů eur. Předloni úplný výsledek činil 508 milionů eur. Výnosy skupině meziročně stouply téměř o čtvrtinu na 1,854 miliardy eur. Vyplývá to z výročních zpráv zveřejněných ve Sbírce listin, na které dnes upozornil server Ekonomický deník. Sev.en Global Investments řídí zahraniční aktivity skupiny Sev.en Group miliardáře Pavla Tykače. Do Sev.en Global Investments sídlící v Praze patří mimo jiné těžařské a energetické firmy v Severní Americe, Austrálii, Asii a Evropě.

„Vykázaná čistá ztráta ve výši 11 milionů eur byla způsobena především jednorázovými nepeněžními účetními dopady, které byly způsobeny zejména mimořádným snížením hodnoty aktiv vykázaným v australských dceřiných společnostech Skupiny Delta a SO4,“ oznámila skupina ve výroční zprávě. Hodnota aktiv ve zmíněných společnostech podle skupiny klesla u Delty kvůli zavedení cenových stropů na uhlí vládou Nového Jižního Walesu a přerušení dodávek z jedné smlouvy. U SO4 ke snížení vedly povodně, prodloužení období zkušebního provozu a potřeba dalšího zvyšování efektivity.

Skupina v roce 2023 investovala 342 milionů eur. Investice využila hlavně pro rozšíření těžby černého uhlí, práv na dobývání nerostných surovin a spuštění těžby potaše.