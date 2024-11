Aero loni skončilo ve ztrátě 674 milionů korun, tržby stouply na čtyři miliardy korun

Výrobce letadel Aero Vodochody loni skončil ve ztrátě 674 milionů korun, předloni byl čistý zisk 192 milionů korun. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb naopak meziročně vzrostly na čtyři miliardy korun, což souvisí i s novým výrobním programem letounu L-39 Skyfox. Aero dokončilo investice do výrobních linek i do vývoje. Společnost získala i další důležité zakázky z programů modernizace a údržby. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy.

Aero loni spustilo sériovou výrobu letounu L-39 Skyfox a předalo první stroje zákazníkovi - Vietnamu. Zásadními zakázkami byla například také smlouva se společností Draken Europe na dlouhodobou spolupráci pro flotilu letounů L-159 a kontrakt s bulharskými vzdušnými silami na generální opravu a modernizaci strojů L-39 Albatros.