Protiatomový kryt u Brna bude mít nový účel. Vznikne z něj už třetí české datacentrum pro AI
Byznys s datovými centry pro umělou inteligenci se začíná rozjíždět i v Česku. Po pražských společnostech České Radiokomunikace a VSHosting chystá velký specializovaný projekt také brněnský podnik MasterDC. Ten v listopadu zahájí rekonstrukci bývalého vojenského areálu v Kanicích, jehož součástí je i telekomunikační protiatomový kryt. Datové centrum, které pojme řadu serverů s AI čipy firem Nvidia a AMD, by mělo začít fungovat na podzim příštího roku.
Vojenský areál v Kanicích se dostal do prodeje v roce 2022 a získala ho právě společnost MasterDC. Ta se dlouhodobě specializuje na provoz menších datacenter v Brně a Praze, odkud poskytuje hosting, cloud a další serverové služby. Patří také mezi schválené cloudové dodavatele státu. Nové datacentrum má reagovat na rostoucí poptávku na trhu a bude se specializovat na operace spojené s umělou inteligencí.
MasterDC podle informací webu e15.cz v současnosti dokončuje výběrová řízení na dodavatele pro nové datacentrum. Zatím nekomentuje přesnou cenu, v první fázi se nicméně počítá s investicí ve stovkách milionů korun. Stavět se bude po etapách podle poptávky, takže se finální investice může výrazně navýšit. Areál má celkovou rozlohu 26 tisíc metrů čtverečních a první datový objekt nabídne užitnou plochu tisíc metrů čtverečních.
Kanický komplex nabídne při spuštění výkon čtyři megawatty (MW), ve finále může jít až o 25 MW. Na začátku bude k dispozici necelá stovka serverových rozvaděčů s vodním chlazením. Jeden rozvaděč pojme až 120 kW techniky, což stačí i pro energeticky náročné AI čipy. V areálu vznikne také fotovoltaická elektrárna s výkonem 5 MWp.
MasterDC bude na projektu spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu, Jihomoravským krajem a městem Brnem, které poskytnou logistickou, nikoli finanční podporu. „Nové centrum má posílit znalostní a inovační základnu regionu i kompetence České republiky v oblasti umělé inteligence. Výkon bude sloužit mimo jiné univerzitám a průmyslu a umožní náročné výpočty – od návrhu čipů přes kvantové modelování až po trénink a nasazení AI modelů. Poptávka po této kapacitě na trhu už dnes existuje a bude dále růst,“ uvedli partneři projektu.
MasterDC zatím nechce v první fázi pořizovat vlastní servery s AI čipy (GPU) typu Nvidia, ale plánuje zákazníkům nabídnout prostor pro jejich umístění. „Cílem do budoucna je i pronájem výkonu GPU a výstavba privátních AI cloudů včetně jejich správy,“ doplnil pro web e15.cz Karel Diviš, obchodní ředitel společnosti. Bývalý prezidentský kandidát se do MasterDC dostal v roce 2024, kdy podnik koupil jeho IT firmu IDC-softwarehouse.
Datové centrum MasterDC je třetím projektem svého druhu, který se v Česku připravuje. České Radiokomunikace před pár týdny spustily výstavbu datacentra v Praze na Zbraslavi. Začnou s kapacitou 26 MW s možností rozšíření až na 77 až 100 MW. To za předpokladu, že Česko uspěje u Evropské komise a získá projekt takzvané AI gigafactory. Investice by se pak pohybovala v řádu desítek miliard korun.
Jak už web e15.cz informoval, AI datacentrum chystá i firma VSHosting. Stavět ho chce v Severních Čechách s kapacitou 20 MW. Česko se zároveň uchází o menší projekt označovaný jako AI továrna (menší projekt než AI gigafactory), díky němuž by se do národního superpočítačového centra IT4Innovations mohl pořídit AI klastr za zhruba miliardu korun.
MasterDC ročně dosahuje tržeb kolem 300 milionů korun. Majitelem společnosti je podnikatel Petr Vošmera.