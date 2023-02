Z Ústí nad Labem do celého světa. Startup GoodAccess nabírá desítky milionů na rozvoj  | E15.cz

Dva roky pandemických uzávěr způsobily, že si mnoho profesí zvyklo pracovat z domova. To ovšem přineslo nové problémy, které se týkaly zejména zajištění bezpečnosti vzdáleného připojení k interním systémům firem, kde mohou být citlivá data. Právě na tomto předpokladu vyrostl ústecký startup GoodAccess, který nyní získává svou druhou investici v hodnotě 30 milionů korun. Peníze do technologického startupu posílají fondy Nation1 a Fazole Ventures.

GoodAccess založili Michal Čížek, Martin Čížek, Jiří Hromádka a Miroslav Mandel a funguje teprve dva roky, nicméně už v roce 2021 se firmě ze severu Čech podařilo získat 20milionovou investici od fondu Nation1, který se zúčastnil i aktuálního investičního kola. Druhým investorem je fond Fazole Ventures, který založili investoři Pavel Přikryl, Luboš Černý a miliardář Pavel Bouška ze společnosti VAFO.

„Do GoodAccess jsme poprvé investovali vloni. Od té doby společnost urazila velký kus cesty, upevnila své místo na trhu a dále škáluje. Proto jsme se rozhodli znovu ji podpořit,“ komentuje investici Jaroslav Trojan, managing partner investičního fondu Nation 1 VC. Peníze by měl český startup využít zejména na získání nových zaměstnanců, kteří by posílili obchodní tým a marketing.

GoodAccess se soustředí na zajištěni bezpečného připojení odkudkoliv na světě k interním firemním systémům. Na tuto sféru se soustředí také například americký gigant Cisco, který dosahuje tržeb ve výši desítek miliard dolarů. Ústecký startup nicméně cílí na malé a střední podniky, dosud se zaměřoval na firmy do 500 zaměstnanců, nyní ale postupně rozšiřuje své služby a snaží se získat také na firmy až s 1000 pracovníky.

GoodAccess umí také zaměstnance firem chránit před kybernetickými hrozbami jako jsou phishing nebo malware pomocí nástroje Threat Blocker. Hlavním těžištěm byznysu firmy ovšem jsou virtuální sítě pro vzdálené připojení.

V roce 2021 GoodAccess vykázal tržby ve výši 12,5 milionu korun, loni to bylo kolem 20 milionů korun, služby dodává firmám ve 120 zemích světa. V zisku zatím společnost není. „Veškerý zisk a investice vkládáme zpátky do rozvoje firmy, tudíž pozitivní hospodářský výsledek v nejbližších letech neočekáváme - což je ale pro firmu v naší životní fázi běžné,“ uvedl pro deník E15 šéf startupu Michal Čížek s tím, že letošním bude cílem dosáhnout investičního kola v takzvané Series A. To v praxi znamená, že by český startup ještě letos mohl nabrat další desítky až stovky milionů korun.

V posledních měsících ovšem startupisté musí bojovat s menší náklonností investorů, než tomu bylo v předešlých dvou letech, což po čerstvé zkušenosti potvrzuje i Čížek. „Osobně vnímám, že současná nálada investorů v Evropě není tak otevřená, jako tomu bylo dříve,” tvrdí. „Investice je naprosto nezbytná abychom zůstali konkurenceschopní, tedy abychom mohli dál rozvíjet technologii a najímat ty nejlepší lidi. Situace je úplně jiná než v roce 2021,“ doplnil.

Podle některých investorů ovšem situace není až o tolik odlišná, akorát se nyní více dbá na udržitelnost byznys modelu jednotlivých firem. „Je třeba rozlišit mezi krátkodobými až střednědobými dopady aktuálního poklesu a dlouhodobými vyhlídkami evropského technologického průmyslu. Navíc ve fondech je stále obrovské množství kapitálu. Ty peníze nikam nezmizely. Naopak, přibývají nové fondy a investoři hledají cesty, jak uchránit své peníze před inflací,“ uvedl například nedávno investor Petr Šíma z Depo Ventures. „Svět investování do startupů je trochu odolnější vůči makroekonomickým vlivům,“ souhlasí Marek Moravec z Nation 1.